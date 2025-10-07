Perché Evelina Sgarbi chiede un amministratore esterno per i beni del padre: “Non voglio si approfittino di lui”

Evelina Sgarbi è tornata a parlare del padre Vittorio ribadendo una posizione opposta rispetto alla sorella Alba: “È trasfigurato, completamente debilitato”. Poi ha spiegato il motivo della richiesta di un amministratore esterno per il patrimonio: “Non voglio che si approfittino di lui”. E sulle future nozze con Sabrina Colle: “Non mi piace”.

Evelina Sgarbi è tornata a parlare del padre Vittorio. Dopo le dichiarazioni riguardo la sue preoccupanti condizioni di salute e la volontà di rivolgersi a un amministratore esterno per il patrimonio, la 25enne ha voluto spiegare quali sono i suoi rapporti con Sabrina Colle, futura "matrigna". In più ha ribadito la posizione opposta rispetto alla sorella Alba, secondo la quale il padre sta migliorando continuamente. "È come avere davanti un'altra persona, è completamente debilitato. Ha tanti beni, non siamo ipocriti. Non mi interessa a chi vanno, ma non voglio che qualcuno si approfitti".

Il rapporto tra Evelina Sgarbi e Sabrina Colle, futura sposa del padre

Di recente Vittorio Sgarbi ha annunciato che presto sposerà la compagna Sabrina Colle. "Se è lucido, è libero di farlo", aveva commentato la figlia Evelina dopo essere venuta a conoscenza della notizia. A distanza di qualche giorno, intervistata da La Stampa, la 25enne è tornata sull'argomento ammettendo di non avere un bel rapporto con la Colle: "Non mi piace, negarlo sarebbe scorretto. Però, se lui fosse lucido e cosciente… io voglio solo il suo bene".

Il legame tra Evelina Sgarbi e il padre Vittorio

"Io e lui avevamo un rapporto esclusivo", ha rivelato Evelina Sgarbi a proposito del padre. Tuttavia, la ragazza ha ammesso di non sentirlo ormai dal novembre 2024, ormai quasi un anno fa. Nemmeno in occasione delle festività di Natale e Capodanno è riuscita a mettersi in contatto con lui: "Il 24 dicembre ho provato a chiamarlo, ma senza risposta. Avrò telefonato una trentina di volte a sua sorella, all’autista, a chiunque. La sua compagna mi ha detto che, se volevo fargli visita, potevo prendere un treno. Che papà non era in grado di fare più nulla".

Evelina e Vittorio Sgarbi

Dopo che è stato ricoverato, Evelina è andato a trovarlo e racconta di averlo visto completamente "trasfigurato": "Mai avrei pensato di vederlo così". Questo l'ha spinta ad affidarsi all'avvocato Iacobbi per un amministratore esterno: "Non è stata una decisione semplice. Anzi. Da figlia, vedere un padre che soffre, vederlo fragile, è faticoso. Però non voglio che qualcuno si approfitti di lui".

L'amministratore esterno e la gestione del patrimonio

Alba Sgarbi ha raccontato pubblicamente di sentire spesso il padre e di aver visto con i proprio occhi un miglioramento delle sue condizioni di salute. Diversa è invece la versione della sorella Evelina, la quale sostiene che Sgarbi non sia lucido e abbia bisogno di un amministratore esterno per gestire i suoi beni. Questa richiesta legale l'ha portata al centro di diverse accuse, tra cui quella di volersi appropriare del patrimonio del padre. "Sembra che io mi sia svegliata una mattina e abbia deciso di avanzare quest’iniziativa legale. E che voglia occuparmi del patrimonio di famiglia. Non saprei da che parte iniziare. Non si tratta di gestire due bollette del telefono", ha spiegato.