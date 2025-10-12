Mara Venier rimprovera Evelina Sgarbi in diretta: “Appare brutto quello che fai, tuo padre è in difficoltà”

Evelina Sgarbi ospite di Domenica In, per parlare ancora una volta della vicenda legata alla sua richiesta di un amministratore temporaneo per gestire la quotidianità di suo padre, Vittorio Sgarbi. Nell'intervista con Mara Venier, Sgarbi ha precisato quanto già affermato nelle ultime settimane: "Io voglio una rassicurazione dei medici dal punto di vista della sua salute".

L'incontro tra Mara Venier e Evelina Sgarbi

Venier ha provato a capire meglio quali fossero le sfumature della siatuazione, soprattutto i suoi rapporti con fratello e sorella, che a quanto pare hanno conservato un rapporto più fitto con il padre a differenza sua: "Mia sorella non mi ha mai detto nulla, non ho problemi con lei ma non ha mai provato a dirmi alcunché", ha detto Evelina. Parole alla quali Venier ha risposto con una certa perplessità "Ti posso dire? Come pubblico mi fa un po' strano quello che racconti, ecco perché ti ho voluta qui, per spiegare bene con l'avvocato. Appare brutto quello che fai, perché papà è in difficoltà, è fragile, è debole".

Sgarbi ha ammesso: "So che da fuori è difficile da comprendere, io infatti non sarei nemmeno venuta qui". L'avvocato, presente in studio, ha precisato: "Lei vuole aiutarlo perché abbiamo sospetti che in questo momento lui non sia nelle condizioni di gestire la sua persona e i suoi interessi quotidiani". Venier quindi ha chiesto: "Se vede sua sorella, mi pare che il solo problema sia Evelina. La chiami tua sorella o hai problemi anche con lei? Tu devi chiamare lei che lo vede sempre e sapere come sta". A quel punto l'avvocato, proprio in merito ad Alba, l'altra figlia di Sgarbi, ha detto: "Se la sorella ha ricevuto un trattamento diverso dal Policlinico Gemelli rispetto a quello ricevuto da Evelina, allora sarebbe molto grave".

Il desiderio di Evelina Sgarbi

Sgarbi ha quindi precisato ancora una volta di non avere interesse nell'arrivare solo alle risorse di suo padre: "Se è tutto alla luce del sole, che problema ci sarebbe se ci fosse bisogno di un amministratore di sostegno che faccia il suo dovere fino a quando necessario? Io faccio una cosa pro sua e mi spiace che mio padre, da persona intelligente, non comprenda la differenza tra un amministratore di sostegno e un tutore a vita e l'interdizione".