Evelina Sgarbi: “Non escludo che mio padre sia ricattato. È pietoso vederlo in TV così”

Mentre su Rai1 Vittorio Sgarbi è stato ospite di Mara Venier, la figlia Evelina è stata nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha commentato l'intervento di suo padre a Cinque Minuti di Bruno Vespa la scorsa sera. La giovane continua a ritenere che il padre abbia bisogno di un amministratore di sostegno e le condizioni in cui è apparso in televisione non fanno che avvalorare ancor di più la sua tesi.

Il commento di Evelina Sgarbi

Il primo commento di Evelina è sulle parole che il padre le ha rivolto ritenendo il suo atteggiamento "fuori misura" ed è proprio da questo punto che inizia il suo colloquio con Silvia Toffanin:

Io non lo trovo né fuori misura né fuori logica, ha ammesso in un certo modo delle mancanze che ha avuto nei miei confronti, ma ci sono abituata so da quando sono nata che so di avere un padre fuori dal comune. È vero che ha avuto delle mancanze, ma non è questo il motivo per cui parlo di lui. Avete visto parlava a fatica, non guardava l'interlocutore, sfogliava le pagine del libro, io vorrei puntare sulla sua salute, le immagini parlano da sole, è evidente che non sta bene.

Secondo la giovane Sgarbi, l'obiettivo della compagna del padre, Sabrina Colle e del suo addetto stampa è quello di dimostrare che pian piano il critico d'arte di sta riprendendo: "Loro cercano con queste sue apparizioni di far vedere che sta meglio, che le mie sono richieste infondate, esagerate. Ma si è ridotto in questo stato". E ancora, soffermandosi sulle modalità con cui è intervenuto in tv:

Il suo ragionamento c'è, ma è plagiato in quelle scelte importanti che sono della sua vita, non è più lui. Mi sembra che si vede da tutto, dal piglio che ha, dall'aspetto. Penso che sia plagiato, quando l'ho visto io ha parlato meno di quanto abbia parlato lì, magari sapeva di dover fare questa cosa ma parla a fatica. Lui continua ad essere completamente annebbiato dalle persone che ha affianco, io vorrei vedere le cartelle cliniche, ma non me lo permettono.

La richiesta dell'amministratore di sostegno è stata vagliata in tribunale: "Il giudice ha espresso la sua volontà di voler continuare, fare il suo giudizio o verrà annullato se si ritiene. Anche a vederlo così non può gestire le sue cose allo stesso modo".

Il rapporto con la zia Elisabetta Sgarbi

Indagato nell'intervista con Silvia Toffanin anche il rapporto tra Evelina e la zia Elisabetta Sgarbi che, finora, non si è mai espressa apertamente sulle condizioni di salute del fratello:

Sono stupita che lei lasci, purché che si faccia lo mandiamo in questo stato a parlare. Con lei avevo cercato di mettermi in contatto per sapere delle cose, ho provato a chiederle informazioni, mi disse che sarebbe stato ricoverato per dei controlli, quando le ho scritto perché volevo andare a trovarlo, ma non mi ha mai risposto e in tribunale ha anche negato questa cosa, ma io ho gli screenshot.

Vittorio Sgarbi ricattato secondo la figlia Evelina

Evelina, infine, sostiene che il padre sia ricattato, forse anche dalla stessa compagna e anche il matrimonio, quindi, le risulta incomprensibile: "Non c'è una parola vera di amore, sembrava leggesse un copione, continuo a pensare che sia plagiato dalle persone che gli stanno intorno". E ancora: "Penso che loro temano questa cosa perché ci sono cose che non sono regolari, cose che non possiamo immaginare, cose che sono state fatte negli anni e che non sono tanto giuste". Inoltre Evelina attacca chi è accanto a suo padre anche perché, a suo avviso, non è possibile far pensare che lui stia lavorando o abbia davvero lavorato alla stesura del libro: