Vittorio Sgarbi a Domenica In: lo sguardo assente, la fatica nel parlare e l’intervista che sembra registrata

Vittorio Sgarbi parla a fatica nella sua ultima uscita a Domenica In. Non guarda mai negli occhi i suoi due interlocutori, Mara Venier e Tommaso Cerno che hanno realizzato l'intervista per presentare il suo ultimo libro. Dopo un filmato che sintetizza la sua carriera, il pubblico in studio si alza in piedi per applaudirlo, ma Sgarbi non alza neanche gli occhi dal libro. È Mara Venier a cercare di scuoterlo e suggerirgli di guardare il pubblico in piedi per lui. Solo in quel momento, Vittorio Sgarbi abbozza un sorriso. Riesce però a esprimere ogni concetto, a parlare soprattutto dell'amore per Sabrina Colle e confermare la sua volontà di sposarla.

L'intervista registrata: i dettagli che non sfuggono

È una conversazione, quella avuta con Tommaso Cerno e Mara Venier, che sembra sia stata registrata. A tradire tutto è il montaggio, si notano alcuni stacchi, ma soprattutto le parole di Tommaso Cerno che commenta l'archiviazione per le accuse nei confronti di Sgarbi, il caso del dipinto rubato, come notizia "di poche ore fa". La notizia è stata battuta nella giornata di ieri, e questo lascerebbe pensare che l'intervista sia stata registrata nel primo pomeriggio di ieri. Una scelta comprensibile, considerando le condizioni evidenti del critico d'arte.

Gli interrogativi sulle condizioni di salute

Sui social, i telespettatori hanno immediatamente notato la differenza anche solo tra il Vittorio Sgarbi visto qualche sera fa da Bruno Vespa e quello di questo pomeriggio, per non parlare ovviamente di quello di qualche stagione fa. Molti si sono chiesti se le sue condizioni di salute siano peggiorate ed è inevitabile pensare a quello che sta avvenendo, la battaglia legale per un amministratore di sostegno fatta partire da Evelina, figlia di Vittorio, sulla quale in questa intervista si parla molto poco, quasi per niente. Vittorio Sgarbi dice solo: "Poteva venire da me tranquillamente. Quello che sta succedendo non mi causa nessun dolore".