Vittorio Sgarbi torna in Tv, sarà ospite di Vespa a Cinque Minuti

Vittorio Sgarbi torna in Tv. A distanza di diversi mesi dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo, il critico d'arte sarà ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti nella puntata di martedì 11 novembre. Ad annunciarlo è stato proprio Sgarbi, attraverso i suoi canali social, mostrandosi negli studi Rai dai quali viene trasmesso il programa di Vespa, con sullo sfondo il suo libro "Il cielo più vicino".

La presenza di Sgarbi a Cinque Minuti assume tuttavia i caratteri di vero e proprio evento televisivo per il tempo trascorso dall'ultima apparizione in Tv del critico d'arte, precisamente a Dritto e Rovescio, prima che Sgarbi attraversasse un periodo molto difficile tra depressione e problemi di salute che, per molte settimane, avevano fatto pensare anche al peggio.

Sgarbi e le richieste della figlia

Negli ultimi mesi Sgarbi è invece tornato a mostrarsi, seppur timidamente, a livello pubblico, fino alla polemica sorta per l'azione legale di sua figlia Evelina, che ha richiesto un amministratore di sostegno per suo padre, in relazione alle sue precarie condizioni di salute. Un contenzioso divenuto una sorta di telenovela dibattuta all'interno di diversi programmi televisivi, con Evelina Sgarbi ospite in alcuni dei contenitori più popolari della televisione italiana per denuncia lo stato in cui suo padre verserebbe.

Evelina Sgarbi: "Mio padre plagiato"

Di recente si è tenuta anche la prima udienza per la nomina dell'amministratoreì e Evelina Sgarbi ha rivelato a Verissimo che il padre sarebbe apparso “plagiato, come lobotomizzato”, e che secondo lei “non tornerà come prima”. Quanto all’udienza, aveva aggiunto che “è stata una farsa, mi è stato fatto una specie di ricatto dal giudice”. Difficile pensare che a Cinque Minuti ci sia lo spazio necessario per parlare di questa vicenda, vista la durata ridottissima del programma, ma grande attenzione si concentrerà proprio sulle sue condizioni.