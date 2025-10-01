spettacolo
Sgarbi: “Sono arrivato a pesare 59 chili per la depressione. Sposo Sabrina Colle e a mia figlia Evelina dico che non ho soldi”

Vittorio Sgarbi racconta a cuore aperto la sua battaglia contro la depressione: “Sono arrivato a 59 chili, non volevo più vivere”. Il critico d’arte annuncia le nozze con Sabrina Colle a Venezia e parla nel merito della lotta a distanza con la figlia Evelina per l’interdizione: “Non so cosa voglia”.
A cura di Gennaro Marco Duello
Vittorio Sgarbi è il protagonista di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, edizione odierna, a firma di Aldo Cazzullo. Si parla della sua depressione, del fatto che "mi ha tolto i desideri" e che "sono arrivato a pesare 59 chili". Si parla ovviamente di sua figlia Evelina Sgarbi, che proprio a Fanpage.it ha detto della sua apparizione al seggio elettorale: "Operazione strumentale, condotto lì dopo centinaia di chilometri solo per le foto". Il racconto del critico d'arte, però, è lucidissimo: "Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia". E quando si parla di soldi, lui dice: "Mi sono spossessato di tutto".

Il racconto della depressione

"Sono caduto un po' in depressione", ammette senza giri di parole. L'uomo che sembrava invincibile, tra successo, donne, arte e viaggi, si è ritrovato schiacciato da un peso invisibile. "È inspiegabile", dice. Ma una spiegazione cè, e fa male: "La vera causa è stata la fine della mia esperienza di governo. Ritengo di aver subìto un'ingiustizia assoluta". E la politica? "La politica dimentica", risponde secco. Nessuna solidarietà da Fratelli d'Italia, nemmeno da Giorgia Meloni: "Mai sentita in questi mesi". Neppure dal suo vecchio partito, Forza Italia.

"Non desideravo più nulla, nemmeno vivere"

La depressione gli ha tolto ogni desiderio. "Non desideravo più nulla. Non avevo più voglia di vivere. E ho cominciato a rifiutare il cibo". Anche solo vedere il cibo lo repelleva. Anoressia, in piena regola. A febbraio il primo ricovero al Gemelli. "Ricordo Sabrina che guardava il festival di Sanremo accanto al mio letto. Io non guardavo niente". Farmaci, nutrizione forzata, flebo in vena. "Ho scoperto che si dice parenterale. Ero molto debole, sono arrivato a pesare 59 chili. Adesso sono 71. Vede questi pantaloni? Non mi stavano su".

L'annuncio del matrimonio con Sabrina Colle

Sabrina Colle gli è sempre stata vicino. Nel corso dell'intervista, annuncia il suo matrimonio con lei a Venezia, nella chiesa della Madonna dell'Orto, famosa per i quadri di Tintoretto. Accanto a lei, la sorella Elisabetta Sgarbi: "Mi è sempre stata vicina. Sempre. Mi portava in giro per i migliori ristoranti della Versilia, pur di farmi mangiare qualcosa. Ordinava tutti i piatti del menu, nella speranza che almeno uno mi ingolosisse". Ha temuto di morire? "Ho rischiato di morire. Sono stato in pericolo di vita. Paura no".

Il caso Evelina e il patrimonio artistico

Sua figlia Evelina ha chiesto la sua interdizione. "Incomprensibile. Non ho capito bene perché l'abbia fatto, e che cosa voglia". Il patrimonio? "I quadri sono moltissimi. Cinquecento. Ma non sono più miei. Sono della Fondazione Cavallini-Sgarbi. Me ne sono spossessato. Sono vincolati all'Italia. Non possono lasciare il nostro Paese. Non possono essere venduti, se non in blocco: cosa che mi pare piuttosto difficile".

