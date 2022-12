Enrico Montesano rientra a Ballando? La sorella di Milly Carlucci: “Giusto permettergli di parlare” Anna Carlucci, sorella con cui la più famosa Milly lavora (è coordinatrice delle attività social di Ballando con le stelle), conferma il desiderio di concedere a Enrico Montesano la possibilità di tornare in trasmissione per spiegarsi.

A cura di Stefania Rocco

Anna Carlucci, sorella di Milly Carlucci e coordinatrice delle attività social di Ballando con le stelle, conferma l’indiscrezione di Dagospia secondo la quale sarebbe stato desiderio della conduttrice riavere Enrico Montesano in trasmissione affinché potesse spiegarsi in seguito all’esclusione dal programma, un allontanamento verificatosi per avere indossato una maglietta della X Mas durante le prove. A impedire a Montesano di tornare in diretta su Rai1 sarebbe stato il veto imposto dalla Rai. Una circostanza che Anna Carlucci, in una intervista a Today, conferma.

Anna Carlucci: “A ogni persone viene data la possibilità di parlare”

Milly Carlucci aveva già lasciato intendere a più riprese la sua apertura nei confronti di Montesano. Scegliendo di salutarlo e nominarlo in più di un’occasione, la conduttrice aveva manifestato il suo sostegno indiretto nei confronti di Enrico circa la possibilità di permettergli di tornare in trasmissione per spiegarsi. Una posizione condivisa con la sorella Anna, altro membro di Ballando con le stelle, che in un’intervista a Today ha così commentato la questione: “Sulla faccenda di Enrico dico che in qualsiasi contesto, ad ogni persona accusata di qualcosa, viene data la possibilità di parlare. Credo che almeno sarebbe giusto concederlo”.

“Il ritorno di Montesano non dipende da Ballando”

La donna ha inoltre confermato quanto sostenuto da Dagospia a proposito del fatto che sarebbe stata la Rai a imporre il veto sul ritorno in trasmissione di Montesano: “Se il ritorno in scena dipende dal programma? No assolutamente. L'azienda prende delle decisioni a cui poi dobbiamo sottostare. Certo a tutti piacerebbe dargli la parola, ma proprio umanamente. Ma chi lo sa… Alla fine di Ballando mancano ancora tre puntate, al ripescaggio ne mancano due. Magari, speriamo. Sarebbe bello”.