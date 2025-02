video suggerito

Emis Killa e Rita De Crescenzo su Rai3, Giletti blocca in esclusiva la tiktoker napoletana A Lo stato delle cose Massimo Giletti cavalca i casi dell'ultima settimana, dal ritiro del cantante dal Festival di Sanremo per le indagini sul suo conto, alla vicenda di Roccaraso con Rita De Crescenzo in esclusiva, con stop alla partecipazione ad altri programma Tv.

A cura di Andrea Parrella

A Lo stato delle cose i temi più caldi della settimana appena trascorsa, da Sanremo alla vicenda Roccaraso. Massimo Giletti, in onda in prima serata su Rai3 lunedì 3 febbraio, avrà ospiti nella stessa puntata Emis Killa e Rita De Crescenzo. Il primo era tra i 30 big del prossimo Festival di Sanremo prima della decisione di ritirarsi per l'iscrizione al registro degli indagati per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva, la seconda in quanto protagonista della vicenda Roccaraso, individuata come responsabile dell'assalto alla località sciistica abruzzese da parte di decine di bus provenienti da Napoli proprio per la presenza della tiktoker. Nella stessa puntata ospiti anche Antonio Di Pietro e Michele Santoro.

L'esclusiva di De Crescenzo, stop alla presenza in altri programmi

Giletti resta così attaccato all'attualità, andando ad approfondire due tra i casi più spinosi degli ultimi giorni. Sia per Emis Killa che per Rita De Crescenzo si tratta delle prime interviste televisive dopo le vicende che li hanno visti protagonisti in questi ultimi giorni e, per quanto riguarda la tiktoker napoletana (che aveva rilasciato solo alcune dichiarazioni al Tg1 nei giorni scorsi) la produzione ha chiuso un accordo di esclusiva per averla in trasmissione ed evitare che presenziasse anche in altre trasmissioni televisive in queste stesse ore.

Stando a quanto apprendiamo, De Crescenzo avrebbe dovuto prendere parte anche a L'Aria che Tira questa mattina, ma al suo posto è arrivato Antony Sansone, influencer che nella giornata di ieri è stato immortalato mentre chiedeva spiegazioni e chiarimenti al sindaco di Roccaraso, reo a suo giudizio di avere offeso i napoletani quando una settimana prima aveva fatto sapere che sarebbero stati presi provvedimenti per evitare un nuovo arrivo in massa di napoletani come quello che aveva bloccato la località abruzzese sette giorni prima. In trasmissione Sansone si è confrontato con Francesco Emilio Borrelli, ma è stato cacciato dal conduttore David Parenzo quando ha iniziato a muovere accuse nei confronti del parlamentare.