Roccaraso, Parenzo caccia Anthony Sansone: “Lei mi ha chiesto un gettone di presenza, io non pago nessuno” Il conduttore de L’aria che tira caccia il tiktoker organizzatore delle gite low cost di Roccaraso dopo un attacco violento nei confronti di Borrelli: “Usare la trasmissione per fare il suo attacco mi fa inca**are. Lei prima di venire qua, mi ha chiesto anche un gettone di presenza. Io non pago nessuno!”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Grande tensione a L'aria che tira. Nella puntata di lunedì 3 febbraio, David Parenzo ha dedicato ampio spazio ai fatti di Roccaraso ospitando il giornalista Antonello Caporale, l'On. Francesco Emilio Borrelli e il tiktoker Anthony Sansone, uno degli organizzatori delle gite low cost nella località sciistica abruzzese. Proprio Sansone, dopo aver spiegato i fatti, chiede la linea a David Parenzo per un attacco diretto e deliberato a Francesco Emilio Borrelli: "Perché non parliamo degli immigrati a casa di sua madre?". Sansone fa riferimento a una delle vicende di cronaca che hanno riguardato negli anni scorsi la madre dell'onorevole, vicenda che lo stesso Borrelli ha più volte argomentato: "Attaccano lei per attaccare me". Alle parole di Sansone, David Parenzo alza la voce e caccia dallo studio il tiktoker in collegamento.

Le parole di David Parenzo

Compresa la situazione, David Parenzo ha preso la parola e ha rimesso in riga il suo ospite, invitandolo a uscire:

Mi scusi Sansone, le impedisco di utilizzare la mia trasmissione per lasciare messaggi e fare regolamenti di conti per questioni che non hanno nulla a che vedere. Mi guardi bene, Sansone, perché questa roba qua, usare questo contesto per fare il suo attacco a Borrelli, mi fa semplicemente incazzare. Siccome lei prima di venire qui, mi aveva chiesto pure il gettone di presenza e io l'ho detto che non pago nessuno in questa trasmissione, se lei viene qui a fare i cazzi suoi, io la mando in quel paese.

"Non abbiamo bisogno del fenomeno di TikTok. Un conto è se viene qui e ci racconta quello che è successo, altra cosa è se dice cose di cui non sappiamo nulla", ha poi concluso il conduttore de L'Aria che tira. Anche Borrelli ha voluto dire la sua: "Io li conosco bene. Alcuni di loro hanno rapporti diretti con la criminalità. Quello che ha fatto il signore è mettere una voce, un messaggio che cerca di fermare l'idea di proporre un modello diverso. Questo è il loro modello".