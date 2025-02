video suggerito

Chi è Anthony Sansone, tiktoker amico di Rita De Crescenzo e organizzatore di gite a Roccaraso Chi è Anthony Sansone, detto “”Ma c’re, zucchr!”: da venditore di spighe a imprenditore e organizzatore di gite fuori porta. Le polemiche a Roccaraso con sindaco e Borrelli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anthony Sansone è uno dei tiktoker il cui nome è in trend negli ultimi giorni, dopo la vicenda di Roccaraso, prima "invasa" da circa 10mila persone provenienti da Napoli e poi, dopo l'attenzione mediatica dei giorni successiva, sotto stretta "osservazione" nella domenica successiva, dove però l'affluenza non c'è stata. Polemiche nate anche per la presenza, nella prima domenica, della controversa TikToker Rita De Crescenzo, accusata di aver "provocato" l'ondata di turismo di massa che ha mandato in tilt soprattutto il traffico del rientro da e per Roccaraso. E Sansone, presente invece la domenica successiva, ha quindi trovato i riflettori delle telecamere sulla sua gita fuori porta, organizzata da tempo.

Chi è Anthony Sansone "Ma c're, zucchr!"

Anthony Sansone, giovanissimo, è diventato noto con il soprannome di «Ma c're, zucchr!», forma napoletana (e sgrammaticata) di «Ma che cos'è, zucchero?», l'espressione utilizzata per rivolgere ai propri followers un apprezzamento verso i propri prodotti: con "zucchero", infatti, si riferisce non tanto al nome comune del composto di glucosio e fruttosio, ovvero il saccarosio, bensì ad una sorta di apprezzamento simile a "dolcezza". Un modus dicendi, dunque, particolarmente diffuso al punto che oggi Sansone si rivolge anche ai suoi followers chiamandoli "zuccheri". Famosi i video girati dal suo chiosco di Casoria, nell'hinterland di Napoli, dove vende spighe (pannocchie) bollite o arrostite, spesso condite anche con altri alimenti insoliti come ad esempio la Nutella, creando dunque un singolare abbinamento effetto dolce-salato. Tanti i suoi video su TikTok: dal suo chiosco, al suo locale, agli eventi ai quali viene invitato. E ovunque piovono like e commenti, non sempre incensati, talvolta polemici.

Le polemiche con il sindaco di Roccaraso

Da qualche tempo, oltre ad aver aperto un pub, Anthony Sansone organizza anche gite fuori porta: ed è proprio per questo motivo che, a Roccaraso, si è rivolto al sindaco Francesco Di Donato accusandolo di aver "screditato" in qualche modo anche il suo lavoro. "Abbiamo portato qui 200mila euro, dovreste chiedere scusa al popolo napoletano". Il sindaco ha però prontamente risposto che non vi fosse motivo per chiedere scusa, dal momento che "non ti ho offeso, vi vogliamo bene. Questa comunità è legata a Napoli e la Campania, e siamo diventati grazie anche grazie a voi. Ma c'è bisogno di rispetto nei confronti del territorio". Il riferimento è alla spazzatura lasciata in giro dalla "mini-invasione" di settimana scorsa, a tratti inattesa, che ha causato lunghe polemiche.

La sfuriata con Francesco Emilio Borrelli

Ben altro tenore, invece, lo scambio di battute tra Anthony Sansone e Francesco Emilio Borrelli, deputato napoletano dell'Alleanza Verdi-Sinistra, giunto a Roccaraso proprio sulla scia delle polemiche della domenica precedente. "Vergognatevi. Napoli non c’entra con voi. Noi siamo la Napoli di Sophia Loren, dei De Filippo e non della camorra e della criminalità", ha tuonato Borrelli, con Sansone che ha replicato: "Sono pulito, mi sono realizzato e non possono etichettare tutta Napoli così. Noi influencer siamo la realtà". Risposta che però ha portato Borrelli ad incalzarlo: "La monnezza siete voi, e non noi. Se ve ne andate è meglio. Io amo la terra e le persone per bene". Sansone ha però replicato che "domenica scorsa io non c'ero, e mi dovete quindi delle scuse". A distanza di 24 ore, il TikToker è poi stato ospite di David Parenzo a L'Aria Che Tira su La7, ma il collegamento è stato interrotto dallo stesso presentatore, dopo che Sansone aveva attaccato nuovamente Borrelli. "Siccome lei prima di venire qui, mi aveva chiesto pure il gettone di presenza e io l'ho detto che non pago nessuno in questa trasmissione, se lei viene qui a fare i ca**i suoi, io la mando in quel paese".