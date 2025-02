video suggerito

Rocco Hunt torna sul caso Roccaraso al DopoFestival, Pascale: "Pago la Rai, non voglio sentirmi discriminata" Rocco Hunt sul palco dell'Ariston all'indomani della finale di Sanremo, ospite di Domenica In, è tornato sulla polemica da lui sollevata contro Alessandro Cattelan e la canzone cantata al DopoFestival che fa ironia sull'overtourism a Roccaraso. Il cantante e Francesca Pascale: "Luoghi comuni che non fanno ridere".

A cura di Gaia Martino

Rocco Hunt ospite di Mara Venier a Domenica in Speciale Sanremo ha commentato di nuovo il siparietto al DopoFestival nel quale Alessandro Cattelan ha fatto ironia sull'overtourism a Roccaraso. Aveva già espresso il suo disaccordo su Instagram e insieme a Francesca Pascale, all'Ariston all'indomani della finale, ha ripetuto il suo pensiero riguardo la vicenda.

Le parole di Rocco Hunt e Francesca Pascale sul caso Roccaraso

Rocco Hunt è tornato sulla questione Cattelan-Roccaraso durante la sua ospitata a Domenica In Speciale Sanremo. Il cantante ha dichiarato: "Non ho capito cosa stava succedendo, non mi ha fatto ridere. I napoletani sanno sciare benissimo, non sono obbligati a fare vacanze di mare. Popolo di grande cultura, che viaggia in tutto il mondo. Questi luoghi comuni a me non hanno fatto ridere. Non ce l'ho con Alessandro o con il programma, però quella canzone a me non ha fatto ridere". Francesca Pascale, ospite all'Ariston, si è trovata d'accordo con lui: "Non ha fatto ridere neanche a me. Soprattutto fatto da chi predica all'inclusività. Ridere contro i napoletani è orribile, è orribile ridere contro chiunque. Voglio pagare la Rai e non voglio sentirmi discriminata".

Cosa è successo al DopoFestival e la risposta di Alessandro Cattelan alla polemica

Alessandro Cattelan dopo la polemica sollevata da Rocco Hunt aveva dichiarato in conferenza stampa: "Lo rifarei, quello facciamo lì, modifichiamo canzoni. Il bersaglio di quella canzone non era Napoli, ma l'effetto dei social sulla gente". La canzone a cui si fa riferimento è quella cantata al DopoFestival, che ironizza sull'overtourism a Roccaraso. Questi alcuni dei versi suonati dalla band dopo la seconda serata del Festival: "Mi ricordo montagne bianche, ma il Trentino è così distante che da Napoli ci vuole un giorno, mille euro andata e ritorno. Poi un giorno un tiktok di Rita ha dato un senso alla mia vita, io che ho visto sempre e solo il mare, finalmente potrò sciare".