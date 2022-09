Elodie sulla storia con Iannone: “Ci frequentiamo da un mese, troppo presto per dire cose sia” Nel corso di un’intervista a Verissimo, Elodie fa chiarezza sul suo rapporto con il motociclista: “Mi piace, ma ci stiamo ancora conoscendo”.

A cura di Andrea Parrella

Non c'è più nulla da nascondere, ormai, Elodie Patrizi e Andrea Iannone stanno insieme. Una storia esplosa nelle scorse settimane, quando i due, in seguito a diverse indiscrezioni che li volevano vicini, sono stati immortalati insieme durante le vacanze. La cantante, molto candidamente, ha parlato del suo rapporto con Iannone nel corso di un'intervista a Verissimo, non nascondendo a Silvia Toffanin il suo rapporto con il motociclista: "Ci stiamo frequentando ed è una bella frequentazione, lui è una persona che mi piace".

Parlando di Iannone, Elodie ci ha tuttavia tenuto a precisare che si tratta di una storia iniziata ancora da troppo poco tempo perché possa definirsi una relazione: "Stiamo insieme da un mese. Ci diamo la possibilità di conoscerci, oggi però è troppo presto, chiunque dopo un mese che esce con qualcuno sente di avere ancora qualcosa da scoprire. Sulle farfalle allo stomaco non ti rispondo. Sicuramente confermo sia un bravo corteggiatore".

Alle spalle di entrambi delle storie importanti, che hanno tenuto entrambi al centro del racconto del gossip italiano. Andrea Iannone ha avuto una relazione molto chiacchierata con Belen Rodriguez, durata lungo tempo, mentre Elodie Patrizi è reduce da una lunga e altalenante storia con Marracash, al quale lei stessa ha detto di sentirsi legata indipendentemente dalla definizione della loro storia. "Il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto", aveva detto in occasione di un'intervista rilasciata al programma televisivo La Confessione, spiegando di essere legata a lui a prescindere: "Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l'ho capito adesso cos'è l'amore". Ed aveva aggiunto: "Se ci sarà un prossimo fidanzato, non sarà mai all'altezza".