Elisabetta Gregoraci torna a condurre nella prima serata Rai: “Sarà al timone di Mad in Italy”

A cura di Stefania Rocco

Elisabetta Gregoraci torna protagonista della prima serata Rai. La conduttrice ed ex moglie di Fabio Briatore, reduce dai non troppo esaltanti ascolti di “Questione di stile”, tornerà al timone di “Mad in Italy”, spin-off del più famoso “Made in Sud”. Ad annunciarlo è Dagospia che anticipa che ad affiancarla sarà il duo comico formato da Gigi e Ross e un cast completamente rinnovato.

La prima edizione di Mad in Italy in onda su Rai2

Nel 2024 è andata in onda la prima edizione di “Mad in Italy”, show comico proposto per la prima serata di Rai2. In onda dall’Auditorium degli studi Rai di Napoli da lunedì 29 gennaio, è stato trasmesso per un totale di 6 puntate. I dati di ascolti ottenuti con la prima edizione dello show hanno convinto Rai2 a rinnovare “Mad in Italy” per una seconda stagione che tornerà in onda a partire dalla primavera del 2025. A esibirsi sul palco sarà un cast formato da nuovi artisti comici cui andrà il compito di intrattenere il pubblico. Saranno Gregoraci e Gigi e Ross a introdurli sul palco e presentarli tra una gag e l’altra. La prima edizione ha ottenuto una media di 805mila spettatori a puntata con il 4,78% di share.

Elisabetta Gregoraci: “Mi piace far sorridere le persone”

Quello dell’intrattenimento comico sembrerebbe essere il settore maggiormente abbracciato da Gregoraci che, negli anni, ha condotto prima “Made in Sud” per poi approdare a “Mad in Italy”. “Sono felice di far divertire le persone, di far sorridere, di regalare tre ore di allegria. ho fatto per tanti anni programmi con i comici e ho imparato sul campo”, ha dichiarato la presentatrice in un’intervista, confermando la sua predilezione nei confronti del genere. Escluso il coinvolgimento dell'ex marito Flavio Briatore in tale svolta della sua carriera. "Non sapeva nemmeno che avrei fatto questo programma", dichiarò Elisabetta in occasione della presentazione della prima edizione di "Mad in Italy".