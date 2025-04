video suggerito

Eleonora Abbagnato gelosa di Diletta Leotta: “Mi presentai a lei come la moglie di Balzaretti, diventai matta” Eleonora Abbagnato ospite di Storie di donne al bivio, la cui puntata andrà in onda sabato su Rai 2, ha ammesso che la donna a cui si riferiva a Obbligo o verità era Diletta Leotta che in passato lavorò con suo marito, Federico Balzaretti. “Mostrava di avere una confidenza eccessiva con lui. Scattai, mi presentai come la moglie”, le parole. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Storie di donne al bivio di sabato 19 aprile, dalle 15 su Rai 2, sarà ospite Eleonora Abbagnato. Adnkronos riporta alcune dichiarazioni della celebre ballerina e insegnante di danza classica che a Monica Setta ha confermato che la donna di cui era gelosa e di cui parlò a Obbligo o Verità era Diletta Leotta. La conduttrice sportiva ha lavorato per due anni con suo marito, Federico Balzaretti, e la Abbagnato con Alessia Marcuzzi rivelò: "Gli metteva il cu*o in faccia". Ospite del programma di Rai 2 ha ammesso la sua gelosia raccontando anche il momento in cui decise di presentarsi a lei.

Le parole di Eleonora Abbagnato su Diletta Leotta

"Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare Diletta Leotta che, lavorando a Dazn con Federico (Balzaretti, ndr), mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo, piacere sono la moglie": con queste parole Eleonora Abbagnato ha raccontato il primo incontro con Diletta Leotta che risale ai tempi in cui la conduttrice lavorava con suo marito, Federico Balzaretti. La ballerina ha esaltato le forme del corpo della Leotta spiegando cosa le diede più fastidio in quel periodo:

Diletta ha quelle curve che io non ho. Ma furono i meme che giravano sul web raffigurando lei e mio marito in love a farmi diventare matta.

L'Etoile, nell'intervista con Monica Setta, ha sottolineato che "tra lei e Federico non c'è mai stato altro che lavoro". Si è presentata come la moglie di Balzaretti prima che con il suo nome perché "Diletta è una donna esuberante, sicura del suo fascino, e io ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta".

"Non ho mai pensato di controllare il telefono di mio marito"

Eleonora Abbagnato, nonostante le gelosie, non ha mai messo in dubbio la fiducia del marito. Per questo motivo ha ammesso di non aver mai sbirciato nel suo cellulare: "Rispetto mio marito, non so usare il modello di cellulare che lui ha e non ho mai pensato di trafugare la password per spiare le sue conversazioni. Mi fido, mi ama come quando ci siamo conosciuti. Stiamo insieme così bene anche perché io sono attentissima ad ogni cosa che possa alterare la nostra intesa", le parole riportate da Adnkronos.