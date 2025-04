video suggerito

“Gli metteva il c*lo in faccia!”, Eleonora Abbagnato e il riferimento velato a suo marito Balzaretti e Diletta Leotta Eleonora Abbagnato svela la gelosia per Diletta Leotta: “Gli metteva il c*lo in faccia”. La rivelazione shock a Obbligo o Verità. Il marito Balzaretti lasciò DAZN poco dopo: coincidenza? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eleonora Abbagnato, nel corso dell'ultima puntata di Obbligo o verità, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2, ha svelato una brutta storia del passato che riguarderebbe anche Diletta Leotta. A domanda chiara della conduttrice su scenate di gelosia della étoile nei confronti di suo marito Federico Balzaretti, la risposta è stata senza mezzi termini: "Gli metteva il c*lo in faccia!".

Il riferimento di Eleonora Abbagnato, Alessia Marcuzzi fa il nome: "Ma è Diletta Leotta?"

Nel suo racconto, Eleonora Abbagnato omette il nome, ma è facile immaginarlo. Ecco che cosa ha detto: "Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate. Gli metteva il c*lo in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo". A quel punto, lei si rivolge a Maurizio Lastrico, presente al tavolo, "Tu hai capito, eh?", gli dice e aggiunge: "Siete tutti innamorati". A quel punto, Alessia Marcuzzi fa il nome di Diletta Leotta: "Ma scusate, ma è lei?". Il volto di Eleonora Abbagnato è tutto un programma, ma non conferma né smentisce: "Forse sì, forse no".

Balzaretti non lavora più a DAZN

La rivelazione di Eleonora Abbagnato ha subito fatto il giro dei social, riaccendendo i riflettori su un retroscena inaspettato. Sebbene l'étoile non abbia confermato esplicitamente, il suo imbarazzato "forse sì, forse no" e quel riferimento alle "forme" lasciano poco spazio all'immaginazione. Curiosamente, la carriera televisiva di Balzaretti a DAZN è stata piuttosto breve. L'ex calciatore della Roma ha lasciato l'emittente dopo appena due stagioni, proprio nel periodo in cui Diletta Leotta si stava affermando come volto principale della piattaforma. Una coincidenza temporale che, alla luce delle dichiarazioni della Abbagnato, assume contorni più definiti. Balzaretti ha poi proseguito il suo percorso professionale lontano dalle telecamere di DAZN, approdando prima a RMC Sport, poi a Prime Video come commentatore di Champions League, fino a dedicarsi completamente alla carriera dirigenziale con Udinese e Roma. Diletta Leotta, dal canto suo, ha preferito non commentare il siparietto e le dichiarazioni dell'Abbagnato nel programma di Alessia Marcuzzi.