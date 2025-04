video suggerito

Tapiro a Diletta Leotta dopo la scenata di Eleonora Abbagnato su Balzaretti: "La malizia è negli occhi di guarda"

A cura di Sara Leombruno

Tapiro d'oro a Diletta Leotta dopo le dichiarazioni di Eleonora Abbagnato, che a Storie di donne al Bivio con Monica Setta aveva accusato la giornalista di Dazn di aver messo "il c*lo in faccia" a suo marito Federico Balzaretti, con cui ha lavorato insieme per due anni. La reazione: "Invito lei e il marito nel mio podcast".

Perché Diletta Leotta ha ricevuto il Tapiro d'oro

Nella puntata che andrà in onda questa sera, giovedì 24 maggio, su Striscia La Notizia, Diletta Leotta riceverà il suo undicesimo Tapiro d'Oro, che le sarà consegnato da Valerio Staffelli. Il motivo? Le dichiarazioni recenti di Eleonora Abbagnato, che nell'ultima puntata di Storie di donne al bivio con Monica Setta ha confessato di essere stata gelosa di Diletta Leotta, visto che "metteva il culo in faccia a mio marito". La replica della giornalista: "La malizia sta negli occhi di chi guarda. Invito lei e Federico Balzaretti nel mio podcast", che poi invita la coppia nel suo podcast Mamma Dilettante: "Così creiamo una bella rete tra donne. Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista".

L'ultima volta che Leotta aveva ricevuto un Tapiro risale a qualche mese fa, ai tempi della sua conduzione a La Talpa. La giornalista aveva ricevuto dei suggerimenti sulle cose da dire in trasmissione via auricolare, cosache le aveva fatto meritare, a detta di Staffelli, il decimo "riconoscimento": "Ormai sono una collezionista", le parole.

Cosa aveva detto Eleonora Abbagnato

A Storie di donne al bivio, Abbagnato aveva raccontato il primo incontro con la giornalista, che risale ai tempi in cui la conduttrice lavorava con suo marito a Dazn. "Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare Diletta Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo, piacere sono la moglie". La ballerina aveva poi spiegato cosa le diede più fastidio in quel periodo:

Diletta ha quelle curve che io non ho. Ma furono i meme che giravano sul web raffigurando lei e mio marito in love a farmi diventare matta. Tra lei e Federico non c'è mai stato altro che lavoro. Mi sono presentata a lei perché è una donna esuberante, sicura del suo fascino, e io ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta.