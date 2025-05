Francesca Brienza e Rudi Garcia, il matrimonio con 250 invitati: gli ospiti famosi e la dedica con Vasco Rossi

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Secondo sì per Francesca Brienza e Rudi Garcia dopo il matrimonio civile dello scorso gennaio a Cannes. Il 1 maggio hanno celebrato il rito religioso nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Eleonora Abbagnato a Federico Balzaretti, Max Giusti e la moglie Benedetta, tanti gli invitati famosi tra i 250 previsti. Per il ricevimento, l'esclusiva Villa Miani. La dedica dello sposo con la canzone "Come nelle favole" di Vasco Rossi.

Il matrimonio religioso e il ricevimento a Villa Miani

Francesca Brienza e Rudi Garcia hanno pronunciato il loro secondo sì durante il rito religioso nella chiesa di San Luigi dei Francesi, a Roma. Dopo il matrimonio civile lo scorso gennaio a Cannes, giovedì 1 maggio l'allenatore della nazionale del Belgio e la giornalista sportiva, nota al pubblico di Rai Sport e La7, dove ha seguito poi il calcio femminile, hanno celebrato quello religioso davanti a parenti e amici. Scelta la location esclusiva di Villa Miani per accogliere i circa 250 invitati, che gli erano stati vicini anche nella chiesa di San Luigi dei Francesi, situata nei pressi di Piazza Navona.

La storia nata nel 2014, poi la nascita della figlia Sofia

Il loro amore dura dal 2014, poi Francesca Brienza e Rudi Garcia hanno una figlia, Sofia, nata nel 2023. I due si sono innamorati sui campi di Trigoria nel 2014, quando lui era l'allenatore della Roma e lei una giornalista di Roma Tv, l'allora televisione della squadra giallorossa. Villa Miani ha fatto da sfondo al loro matrimonio. Durante la cena, lo sposo ha dedicato alla moglie "Come nelle favole", la canzone di Vasco Rossi, in un momento che viene descritto pregno di grande emozione, visto anche il coinvolgimento delle tre figlie che Rudi ha avuto da un precedente rapporto. La piccola Sofia infatti è la quarta figlia di Garcia, che si è aggiunta a Carla, Eva e Lena nate dal precedente matrimonio con Veronique.

L'abito da sposa e il boquet total white

Da Eleonora Abbagnato a Federico Balzaretti fino a Max Giusti e la moglie Benedetta, sono stati moltissimi i vip presenti al matrimonio tra i 250 invitati previsti per le nozze, tra i quali anche alcuni membri dello staff della nazionale belga. Per l'abito da sposa, Francesca Brienza ha scelto di affidarsi allo stilista Antonio Riva, che l'ha voluta in un sogno di tulle ricamato, con il colletto alto in pizzo e la gonna ampia, abbinati alla semplicità dei gioielli e del bouquet total white. Lo sposo ha scelto invece un classico completo blu scuro abbinato a un gilet e un papillon bianco.