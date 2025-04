video suggerito

Francesca Brienza rivela: "Ho già sposato in segreto Rudi Garcia" Ospite di Storie di Donne al Bivio è stata Francesca Brienza, giornalista sportiva e futura moglie di Rudi Garcia, che nell'intervista con Monica Setta ha raccontato di essersi già sposata con l'allenatore del Belgio a Cannes.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Storie di Donne al Bivio di sabato 19 aprile, in onda nel primo pomeriggio di Rai3, è stata la giornalista sportiva Francesca Brienza. Nel salotto di Monica Setta ha parlato del suo rapporto più che decennale col futuro marito, Rudi Garcia attuale allenatore del Belgio, che sposerà il primo maggio, ma rivelando che in realtà si sono già sposati civilmente all'inizio di quest'anno.

Il primo matrimonio a Cannes

La data per il matrimonio è stata fissata il 1°maggio a Roma, un giorno importante per la coppia, che si unirà anche in chiesa, per poi festeggiare con amici, parenti e tutti coloro che hanno vissuto i due novelli sposi e sono felici di accompagnarli in questo nuovo momento della loro vita insieme. Eppure, quello che si celebrerà nelle prossime settimane, non è il primo rito che ha decretato l'unione dei due innamorati, come racconta Francesca Brienza a Monica Setta, rivelando un particolare inedito:

Ma io e Rudi ci siamo già sposati civilmente a gennaio a Cannes. Abbiamo detto ‘si' con pochi intimi e l'1 maggio celebriamo il rito religioso con una cena per 250 persone a villa Miani.

Francesca Brienza e Rudi Garcia, fonte Instagram

L'incertezza prima di uscire con Rudi Garcia

La giornalista sportiva, che ha iniziato la sua carriera seguendo la squadra del cuore, la Roma, prima di accettare l'invito di Rudi Garcia, allora mister della squadra, ci ha pensato a fondo, per non rischiare di rovinare il suo percorso professionale:

Mi corteggiava in modo elegante – ma prima di accettare un invito a cena a Parigi avvisai il mio direttore. Non volevo mescolare lavoro e sentimenti. Il nostro amore è cresciuto nel tempo e Sofia ci ha reso definitivamente una famiglia.

Brienza è diventata mamma di Sofia 18 mesi fa, dopo più di dieci anni insieme all'allenatore, che ormai segue in ogni dove, i due sono riusciti a creare il loro nucleo familiare e finalmente coroneranno anche il sogno del matrimonio, annunciato già nel 2021, ben quattro anni fa.