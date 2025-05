Valentina Bisti: “Ho sposato Claudio Loiacono a Las Vegas, pensavamo non valesse. Fui io a fargli la proposta”

video suggerito

Valentina Bisti è stata ospite a La Volta Buona nella puntata del 23 maggio. La giornalista, che è stata la prima a dare la notizia della morte di Papa Francesco lo scorso 21 aprile, ha svelato i retroscena sul matrimonio con Claudio Loiacono, che ha sposato a Las Vegas: "Pensavamo non valesse, sono stata io a fargli la proposta di matrimonio".

Il matrimonio a Las Vegas con Claudio Loiacono

In studio insieme al marito Claudio Colaiacomo, Valentina Bisti ha svelato i retroscena sul loro matrimonio. I due si sono sposati a Las Vegas: "Fui io a fargli la proposta, avevo messo degli anelli sotto al suo cuscino, gli ho detto che sarei andata a fare una doccia, ma di vedere cosa ci fosse lì sotto". La giornalista ha spiegato che lei e Loiacono erano convinti del fatto che quell'unione non valesse davvero: "Dentro di me pensavo che tanto non valesse, essendo a Las Vegas. Finito il matrimonio, con Bugs Bunny e la musichetta carina, andiamo a firmare e pagare questi 100 dollari e Claudio dice: "Tanto non vale". La persona dall'altra parte, però, gli risponde: "Certo che vale, vale negli Stati Uniti". Venticinque anni dopo quel momento, però, i due si sono sposati anche in Toscana.

La notizia della morte di Papa Francesco

Presa dalla foga del momento, Valentina Bisti è andata in onda senza trucco, con una giacca nera che le è stata prestata dalla collega Maria Soave, come aveva raccontato lei stessa a Fanpage.it in un'intervista rilasciata a pochi giorni da quel momento. "Eravamo in riunione di sommario, stavamo facendo la riunione per il TG delle 13:30, parlavamo della Pasquetta. Arriva la notizia della morte del Papa, dalla riunione ci alziamo tutti, tutti vanno giù verso la regia e vado anch'io". La giacca nera, però, era troppo lontana: "Indossavo una camicia colorata e alla fine ci ha pensato Maria Soave a risolvere la situazione. È stata una diretta meravigliosa perché ho sentito il grande supporto del TG1".

Io non ho avuto tempo di essere agitata o di emozionarmi. Non mi sono curata del trucco, ho pensato che in questo mondo dove tutto va a finire sui social, ci poteva anche stare il commento, ma io non gli ho dato peso. Non era una priorità.