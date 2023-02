Edoardo Tavassi nomina Jeremias Rodriguez davanti ad Antonino: “Non vorrei mai più vederlo” “Un nome di un concorrente che non vorresti mai rivedere in un reality?”: Edoardo Tavassi davanti ad Antonino Spinalbese ha fatto il nome di Jeremias Rodriguez con il quale litigò numerose volte all’Isola dei Famosi.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello VIP ieri i concorrenti si sono divertiti con l'appuntamento settimanale del "Game Night". Tra giochi, imitazioni e esibizioni esilaranti, i protagonisti dell'edizione hanno fatto chiacchierare molto gli utenti su Twitter. L'esibizione di Milena Miconi nei panni di Nikita Pelizon, poi il gioco "Obbligo Verità" hanno scatenato diversi dibattiti social: Edoardo Tavassi ha confessato di non voler rivedere mai più Jeremias Rodriguez con il quale partecipò all'Isola dei Famosi. La dichiarazione davanti ad Antonino Spinalbese, ex cognato dell'argentino.

La confessione di Edoardo Tavassi davanti a Antonino Spinalbese

Edoardo Tavassi ieri sera, durante il gioco "Obbligo o Verità", alla domanda "Un concorrente che non vorrei mai più vedere nel vecchio reality che ho fatto?" , ha risposto: "Jeremias Rodriguez e padre". Il concorrente del GF VIP, senza peli sulla lingua, ha ribadito il suo astio nei confronti del suo ex compagno di avventura all'Isola dei Famosi proprio davanti ad Antonino Spinalbese che ha fatto parte della famiglia Rodriguez per un po'. Numerose furono le liti in Honduras tra Tavassi e Jeremias Rodriguez: i due non riuscirono mai a trovare un punto in comune, "è difficile che io litighi così con qualcuno, mi sconvolse" disse.

Cosa disse Edoardo Tavassi su Jeremias e Gustavo Rodriguez

"Era un pensiero condiviso da tutti, partito da me e condiviso da tutti. In 38 anni di vita non ho mai conosciuto uno così, è difficile che io vada a litigare con qualcuno. Devi sconvolgermi, mi sconvolsero, uno più dell'altro": Edoardo Tavassi disse già la sua su Gustavo e Jeremias Rodriguez, padre e figlio che parteciparono con lui all'Isola. Seppur senza fare nomi, il riferimento era apparso chiaro agli utenti Twitter. Ne parlò con Antonino Spinalbese il quale conosce bene la famiglia Rodriguez essendo l'ex di Belen, nonché padre di Luna Marì.