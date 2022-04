Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi contro Jeremias: “Dice che mi faccio mantenere da mia sorella” Scontro all’Isola, con Tavassi che accusa Rodriguez di aver rivelato una confidenza pubblicamente: “Gli avevo detto di essermi fatto aiutare economicamente da mia sorella, lo ha raccontato alle telecamere”.

All'Isola dei Famosi gli animi continuano ad essere accesi e, in particolare, è Jeremias Rodriguez a spaccare il gruppo in due. Dopo lo scontro con Nicolas Vaporidis, la settima puntata del reality è stata teatro dello scontro con Edoardo Tavassi, che ha mostrato tutta la sua delusione per l'atteggiamento del naufrago: "Ci sono rimasto male, perché quando sono arrivato all'Isola lui è stato il primo che abbia abbracciato, pensavo di aver trovato un potenziale amico. Poi è cambiato dal giorno alla notte, ma non mi ha detto perché". Tavassi spiega i motivi del distacco presunto di Jeremias nei suoi confronti:

Ho scoperto che il problema fosse che parlavo con Nicolas. Ha detto "chi è amico del mio nemico, è mio nemico". Ma che abbiamo 12 anni? La cosa che mi dispiace è che con un amico ti confidi e gli ho detto che c'è stato un periodo in cui ero in difficoltà economiche e ho chiesto aiuto a mia sorella, perché non avevo abbastanza soldi. Mi fidavo, ma lui davanti alle telecamere ha detto "a 40 anni ti fai campare da tua sorella".

La risposta di Jeremias

Parole alle quali Jeremias ha ribattuto prontamente, negando di aver rivelato i segreti a lui confidati: "Quello che ho detto non me l'ha detto Edoardo, perché è stata Guendalina a raccontare questa cosa di suo fratello". Interviene Luxuria contro l’argentino: “Dici che gli altri sono qua per soldi, tu per beneficenza?”, ma Rodriguez nega: "Io ho detto che i fratelli Tavassi parlano solo di follower e soldi".

Anche Vaporidis contro Rodriguez

Quindi la parola è arrivata a Vaporidis, che non ha fatto altro che ribadire un concetto ormai chiaro sui suoi rapporti con Rodriguez: "Io e Jeremias non ci prendiamo, mi pare piuttosto evidente e non ho gran voglia di proseguire in questa lite con lui. Ci irritiamo reciprocamente, quello che lui dice, lo dice in modo aggressivo. Hanno un'energia negativa, quando sono vicino a loro percepisco disagio e Jeremias sta progressivamente litigando con tutti".