Edoardo Donnamaria su Antonino: “Mi fa schifo, fuori dal GF Vip l’avrei picchiato o denunciato” Edoardo Donnamaria non nasconde il suo astio nei confronti di Antonino Spinalbese al GF Vip, mentre discuteva con Antonella Fiordelisi ha confessato: “Mi fa schifo come uomo, se fossimo stati fuori di qua o gli avrei messo le mani addosso o lo avrei denunciato”.

A cura di Gaia Martino

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano a litigare per l'abbraccio che il volto di Forum ha dato ad Oriana Marzoli. Quando l'influencer campana si è ingelosita, ha minacciato il fidanzato di adottare lo stesso comportamento con Antonino Spinalbese, il loro inquilino del quale Edoardo è geloso. La provocazione l'ha fatto così sbottare, da circa due giorni proseguono le liti per questo motivo. Durante un confronto nel pomeriggio Edoardo Donnamaria ha detto la sua su Antonino utilizzando parole che stanno facendo ora discutere il pubblico su Twitter. "Mi fa schifo come uomo, lo picchierei o denuncerei".

L'attacco di Edoardo Donnamaria contro Antonino

Edoardo Donnamaria non tollera Antonino Spinalbese con il quale ha spesso litigato. Durante il confronto con Antonella Fiordelisi di questo pomeriggio ha ribadito il suo astio: "Antonino non mi piace, mi fa schifo come uomo, è una persona che si comporta di me*da. Se fossimo stati fuori di qui o ti gli avrei messo le mani addosso o lo avrei denunciato. Opto per la seconda perché le mani addosso non si mettono".

La discussione tra Edoardo e Antonella

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nel corso della giornata hanno continuato a litigare. "Devi capire che qua dentro non è facile per nessuno, io non posso precludere un rapporto con una persona" ha spiegato il volto di Forum alla fidanzata, "Io non ho detto che non devi farlo, è il perché l'hai fatto. Vedo cose strane, io non ci capivo più niente. Lei si è messa a ridere mentre noi discutevamo, è una mancanza di rispetto", la replica di Antonella. "Il passato con Antonino mi ha fatto stare male" ha continuato Donnamaria, ribadendo il suo fastidio nei confronti dell'hair stylist: "Pretendo che tu non abbia nulla a che fare con lui, non riesci ad ammettere che hai sbagliato a fare quella battuta". La coppia ha continuato a discutere fino a tarda serata, solo nelle ultime ore hanno chiarito e sono tornati ad abbracciarsi.