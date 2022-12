Edoardo Donnamaria geloso di Antonino Spinalbese al GFVip, Antonella: “Godo per questa dinamica” Al GFVip Alfonso Signorini ha riunito Antonino Spinalbese con i Donnalisi: Edoardo Donnamaria è geloso del rapporto tra il suo inquilino e Antonella Fiordelisi. “Me la prendo con lei, non con te” le parole del volto di Forum durante la discussione. “Sono contenta per questa dinamica”, le parole della Fiordelisi.

Protagonista della serata del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese che dopo aver affrontato il blocco dedicato al flirt con Oriana Marzoli, si è ritrovato al centro dei "Donnalisi". Edoardo Donnamaria è geloso dell'hair stylist e del rapporto che ha con Antonella Fiordelisi, durante la settimana in particolare ha sbottato quando la fidanzata ha indossato la camicia del suo inquilino: "Parli di Antonino tutto il giorno, hai rotto il ca**o". Nella sala led Alfonso Signorini ha riunito tutti e tre i VIP che hanno avuto modo di confrontarsi riguardo l'accaduto.

Il confronto tra Antonella, Edoardo e Antonino

Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Fiordelisi perché avesse indossato la camicia di Antonino Spinalbese. "Ho chiesto la camicia a lui perché il giorno prima mi aveva prestato la camicia di Alberto, per cambiare, siccome aspettavo i miei vestiti, gliel'ho chiesta. Non ho fatto nulla apposta per fargliela vedere", le parole dell'influencer campana. Donnamaria ha ribadito il suo pensiero, sostenendo che Antonella sia brava a provocarlo, "Ma quando si tratta di Antonino a me da fastidio". Edoardo aveva dato del "porco" ad Antonino, in diretta su Canale 5 ha chiarito il valore da attribuire alla parola: "Era riferito al triangolo in cui si ritrova ma è una parola che uso solitamente".

Antonino Spinalbese ha preferito non dire cosa pensa realmente di Edoardo: "Il problema è che potrei risultare aggressivo, se devo peggiorare la mia situazione per offenderlo preferisco tenermelo per me". Antonella Fiordelisi ha ribadito che con Antonino c'è solo un'amicizia, "Io me la prendo solo con lei, non con Antonino" ha aggiunto il volto di Forum.

"Godo di questa dinamica"

Antonella Fiordelisi poco prima che terminasse il confronto, ha risposto alla domanda di Signorini: "Che voto daresti a questa dinamica?". L'influencer campana ha dato un 8 alla vicenda, "Sono contenta 8 per questa dinamica". "Almeno sei sincera", le parole di Signorini. Non dello stesso pensiero i due Vip, per Edoardo non c'è nulla di cui "godere", Antonino ha concluso: "Io 1, legato a Edoardo che mi prendo ogni tanto queste rivincite".