Edoardo Donnamaria mima la scena del van e tocca il seno di Oriana che scappa: “Non fare così con me” Edoardo Donnamaria nel mimare il gesto che lo ha reso colpevole e protagonista dell’ultima puntata del GF VIP è caduto nello stesso errore: ha toccato il seno di Oriana Marzoli la quale è subito scappata via. “Non mi fare queste cose”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel salotto della casa del Grande Fratello nelle ultime ore Edoardo Donnamaria stava spiegando ai VIP presenti come erano andate realmente le cose con Nicole Murgia. Ha provato a mimare il gesto che lo ha reso colpevole nella scorsa puntata ma erroneamente ha toccato il seno di Oriana Marzoli: quest'ultima non appena resasi conto della situazione, è scappata via.

Edoardo Donnamaria e il dito sul seno di Oriana Marzoli

Voleva mimare il gesto che lo ha reso protagonista della scorsa puntata del GF VIP ma è finito per ricadere nello stesso errore: Edoardo Donnamaria pochi minuti fa voleva spiegare ad Oriana Marzoli come fossero andate le cose con Nicole Murgia e per sbaglio le ha toccato il seno. "Le ho fatto così per sentire la protesi", le parole dell'ex volto di Forum prima che Oriana Marzoli scappasse via: "Minc*ia, oh, no. Non mi fare queste cose".

Donnamaria dopo quanto accaduto si è ritrovato molti inquilini dalla parte di Antonella Fiordelisi, compresa la sua amica Oriana Marzoli, "rivale" della fidanzata. La concorrente spagnola ieri, il giorno dopo la puntata, si è avvicinata infatti alla sua inquilina per chiederle come si sentisse: "Non credere lo faccia per qualche motivo in particolare, ti capisco e mi sono messa nei tuoi panni. Non mi interessano le telecamere, però se vuoi ti faccio capire una cosa che secondo me può servirti".

Lo sfogo di Nicole Murgia

Se nella casa chiacchierano tra loro sulla questione, Nicole Murgia, eliminata dal televoto nell'ultima puntata andata in onda, ha commentato quanto accaduto con una Instagram story nella quale attacca Antonella Fiordelisi. "Sento lei parlare di me come carnefice, come donna di pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia e oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma la verità salirà a galla", le sue parole prima di ringraziare i fan per l'affetto dimostrato.