Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fanno pace al GF: “Riproviamoci” Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto pace. Dopo la sfuriata della scorsa puntata, i due si sono riavvicinati e hanno deciso di riprovare a stare insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno fatto pace. I due si erano allontanati dopo una discussione avuta a seguito della puntata di giovedì 27 ottobre, dove il gieffino ha dichiarato di nutrire dei dubbi sul comportamento dell'influencer, la quale non ha gradito queste considerazioni e l'ha lasciato in diretta tv. A quanto pare sono bastati pochi giorni affinché tra i due tornasse il sereno dopo le incomprensioni e la rabbia scaturita da quel battibecco.

L'abbraccio tra Antonella ed Edoardo

"È bello abbracciarti, sto meglio, mi dimentico di tutto" queste le parole che sanciscono il riavvicinamento di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che hanno trovato il modo di parlarsi e chiarirsi, dicendosi una volta per tutte quello che provano l'uno per l'altra e chiarendo anche i rispettivi desideri in merito al loro futuro, almeno quello dentro la casa del Grande Fratello. Uno scambio di promesse che ha l'aria di sembrare definitivo e che, quindi, porterà entrambi a viversi una storia in maniera più lineare ascoltandosi e cercando di comprendersi a vicenda.

Edoardo e Antonella riprovano a stare insieme

Dopo un primo scontro in cui Edoardo ha ribadito i motivi che lo hanno fatto soffrire e lei ha provato a spiegare le sue ragioni, puntando sul fatto che i suoi atteggiamenti non siano il risultato di un piano studiato, bensì frutto di curiosità o istinti del momento. Chiarito, quindi, questo punto e compresi i rispettivi stati d'animo i due si sono sciolti in un abbraccio prima di trascorrere la notte insieme, parlando a bassa voce sotto le coperte. In alcuni video si sente il gieffino chiederle: "Vuoi stare con me?" e Antonella Fiordelisi che gli risponde: "Sì, ci proviamo. Mi dispiace che ho giocato, mi dispiace che ti ho fatto stare male" per poi aggiungere: "Non faccio più niente, mi comporto già da fidanzata". Insomma finalmente la coppia ha ritrovato un equilibrio ed è pronta ad affrontare una nuova fase del percorso insieme.