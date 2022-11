Edoardo Donnamaria e Antonella a luci rosse al GF Vip, i video della notte di passione dei Donnalisi Anche per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip è stata una notte all’insegna della passione: i “Donnalisi” si sono lasciati andare a intime effusioni e, secondo alcuni utenti che hanno condiviso il video sui social, avrebbero consumato un rapporto sessuale.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip, la notte appena trascorsa è stata all'insegna della passione. Non solo Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si sono lasciati andare a baci appassionati ed effusioni sotto le coperte, ma anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I "Donnalisi", come sono ormai stati soprannominati sui social, hanno passato una serata a luci rosse sotto le attente telecamere del reality che, anche in questo caso, non si sono lasciate sfuggire niente.

La notte di passione dei "Donnalisi"

Come mostrano le immagini che stanno circolando su Twitter, Edoardo e Antonella si sono completamente lasciati trasportare dalla passione. Dopo diverse notti passate insieme, tra coccole, baci e abbracci, pare che nella serata appena appena trascorsa abbiano fatto un passo in più, togliendo ogni freno inibitorio tra loro. Alcuni utenti, visti i movimenti delle lenzuola e i sospiri in sottofondo, sostengono che la coppia abbia abbia consumato un rapporto sessuale. Dal video non si capisce se questo sia avvenuto con certezza, quel che appare certo è invece che non si è trattato solamente di baci. Sicuramente, nella prossima puntata del GF Vip in onda il 21 novembre, Alfonso Signorini affronterà l'argomento alla ricerca della verità.

Il flirt tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Ormai da due mesi, il rapporto tra Edoardo e Antonella è fatto di alti e bassi. Sono tanti i momenti in cui i due concorrenti, ex volto di Forum lui ed ex schermitrice lei, non si trovano sulla stessa lunghezza d'onda e, per questo, arrivano a litigare anche in modo acceso, tanto da pensare di chiudere una volta per tutte il loro rapporto. Dopo la tempesta, però, arriva sempre il sereno: i "Donnalisi" fanno sempre pace lasciandosi andare a tenerezze, coccole, baci e abbracci, e facendo sognare chi da fuori li sostiene come coppia. Il recente arrivo di Micol Incorvaia, ex di Edoardo, ha però rimescolato gli equilibri, facendo uscire una gelosia quasi nascosta di Antonella. Ma il concorrente ha ribadito di avere occhi solo per Antonella.