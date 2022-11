Edoardo Donnamaria choc sul Covid: “Hanno fatto un casino, ma non è successo poi chissà che” Edoardo sminuisce le conseguenze di due anni di pandemia e azzarda affermazioni non solo errate, ma anche piuttosto gravi se si considera il contesto televisivo. “È morta quasi tutta gente anziana, non dico che non contino, ma sarebbero morti anche per altre cose”.

A cura di Giulia Turco

Edoardo Donnamaria si lascia sfuggire parole che potrebbero costargli caro. Durante un momento di confronto con Giaele ed Edoardo in giardino, il concorrente scivola sul Covid sminuendo le conseguenze della pandemia e azzardando affermazioni non solo errate, ma anche piuttosto gravi se si considera il contesto televisivo. "Hanno fatto un casino, alla fine non è successo poi chissà che", ironizza. Parole più adatte ad una chiacchiera da bar, che ad un programma tv seguito da milioni di persone. I compagni cercano di farlo ragionare, ma Donnamaria resta fermo sulle sue posizioni.

Cos'ha detto Edoardo sulla pandemia

"Alla fine col Covid hanno fatto un casino, ma non è che sia successo chissà che", esordisce Edoardo durante una chiacchiera. "Beh insomma, quanta gente è morta…", ha da ridire Giaele. "Io ero a Los Angeles, che vedevo le immagini, quanti pianti mi sono fatta… È stato un periodo… Amiche mie hanno perso la famiglia. Sono morte anche persone giovani", spiega. Anche Alberto non è d'accordo e si inserisce: "Beh però i primi mesi amore era fuori controllo la situazione". Eppure Edoardo resta fermo sulla sua posizione. "Sono morte tante persone ok, ma molte di meno di quelle morte per l’influenza stagionale. È morta quasi tutta gente anziana con due o tre patologie pregresse… l’80/90%, se non addirittura di più. Ci sono le statistiche. Non è che non contano niente, però muoiono anche per altre cose". Le sue parole, inevitabilmente, hanno fatto il giro dei social.

Perché ciò che ha detto Edoardo sul Covid è falso

Parole non soltanto errate, ma anche decisamente pesanti se si considera il bilancio delle vittime dopo due anni di pandemia. Secondo gli ultimi dati aggiornati dall'OMS infatti sono 6.566.610 i morti di Covid nel mondo, dei quali oltre 2 milioni registrati soltanto in Europa. L'Italia ha registrato quasi 180mila defunti dal 2020 e come è stato dimostrato il tasso di letalità ha colpito anche l'età media e in alcuni casi le fasce più giovani. Ancora oggi, che la situazione sembra esserci ormai alle spalle, nel nostro Paese muoiono di Covid ancora oltre 90 persone ogni giorno.