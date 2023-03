Perché Edoardo Donnamaria squalificato non c’è in studio al GF Vip e Ginevra Lamborghini invece sì Il mancato ingresso di Edoardo Donnamaria nello studio del GF Vip è un effetto della squalifica. Non era accaduto con Ginevra Lamborghini, squalificata ma presente in studio e addirittura rientrata nella Casa come guest star. Ma c’è una ragione che differenzia i due casi.

A cura di Stefania Rocco

La squalifica di Edoardo Donnamaria ha impedito all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di essere accolto nello studio del reality show di Canale5 come accade in genere agli esclusi. Benché sia stato protagonista del programma per sei mesi, Edoardo ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà nel silenzio generale per effetto della squalifica ricevuta, squalifica arrivata dopo una prima ammonizione ricevuta in diretta dai concorrenti del reality di Canale5 (il richiamo all’ordine che risale alla penultima puntata) e dopo una chiacchierata avvenuta in privato tra il conduttore Alfonso Signorini e il volto di Forum, circostanza che il presentatore ha chiarito nel corso della diretta del 9 marzo. Dopo l’uscita di Donnamaria dalla Casa, i fan sui social hanno sottolineato l’ingiustizia di impedirgli l’accesso allo studio a differenza di quanto accaduto con Ginevra Lamborghini, prima squalificata di questa edizione.

Ginevra Lamborghini rientrata nella Casa nonostante la squalifica

Ginevra, espulsa per una frase che incitava al bullismo, non è mai stata davvero allontanata dal programma. È rimasta in studio settimana dopo settimana e non a fare tappezzeria, a differenza di alcuni colleghi. Sono diversi gli interventi in diretta che le sono stati concessi. Addirittura, ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa per una settimana in qualità di guest star. Un trattamento di cui Donnamaria, che non ha avuto la possibilità di tornare in studio nemmeno per scusarsi, non ha beneficiato.

La differenza tra Edoardo Donnamaria e Ginevra Lamborghini

Qual è la differenza tra i due casi, si chiede il pubblico? Perché a Ginevra sono stati concessi benefici dei quali Donnamaria non ha goduto? Una ragione c’è: si tratta di coerenza. L’intervento di Piersilvio Berlusconi ha fatto da spartiacque in questa edizione del GF Vip, dettando una linea editoriale ben precisa, fatta di pulizia nei contenuti e di una scrupolosa attenzione nei confronti di quanto la rete trasmette sia su Canale5 che su Mediaset Extra, canale che ospita la diretta h24 dalla Casa. Consentire a Edoardo di tornare in studio avrebbe rappresentato un’incongruenza rispetto alle scelte operate ai piani alti di Mediaset qualche settimana fa, culminate nella decisione di sospendere la replica della diretta del 6 marzo scorso su La5. La differenza tra i due casi la fa, quindi, la tempistica della nuova linea editoriale che i vertici Mediaset hanno ritenuto indispensabile il Grande Fratello adottasse.

Con la squalifica di Edoardo Donnamaria, Mediaset traccia un precedente

Niente di personale nei confronti dei concorrenti, ovviamente. Non trova alcun riscontro nemmeno l’accusa (che sta prendendo piede sui social) secondo la quale Edoardo sarebbe stato “spremuto” già a sufficienza – così sostengono alcuni fan – e quindi non più funzionale al programma. Volendo, Donnamaria non avrebbe affatto concluso il suo arco narrativo. In termini di mera opportunità, permettergli di tornare in studio dopo la sua squalifica avrebbe consentito al programma di approfondire interessanti sviluppi. Lo si sarebbe potuto seguire, per esempio, mentre apprendeva quanto dichiarato da Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, fuori dalla Casa, chiedergli di commentare l’eventuale effetto di quelle indiscrezioni sul suo rapporto con Antonella. Si è scelto di non farlo, rinunciando così a una storyline nei confronti della quale il programma aveva già manifestato interesse (lo dimostra il fatto che Benincasa sia arrivata a un passo dall’ingresso nella Casa). Rinunciare a Edoardo in studio non ha portato a Mediaset e al Grande Fratello alcun beneficio in termini di narrazione. Anzi, è accaduto il contrario ed è accaduto in nome della necessità di restare coerenti. Nessun artificio, solo l’esigenza di tracciare un confine che faccia da precedente e attenervisi scrupolosamente.