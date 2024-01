È morto il giudice di Forum Francesco Riccio: “Ricorderemo il suo humour e la sua professionalità”

Lutto a Forum. È morto il giudice Francesco Riccio. A dare il triste annuncio, i profili social della longeva trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Il notaio è entrato nel cast della trasmissione nel 2008 e si è occupato delle cause "televisive" fino all'edizione del 2012. La squadra di Forum, nell'ultimo saluto, ha voluto ricordare il suo humour

Sul profilo Instagram di Forum, un messaggio che annuncia la scomparsa del giudice Francesco Riccio:

Gli spettatori che da anni seguono il programma, si ricordano perfettamente di lui. Tra i tantissimi commenti piovuti sotto al post, si legge:

Mi piaceva tanto come giudice, riposa in pace/ Me lo ricordo il Dr Riccio, per la mia tesi avevo raccolto alcune sue sentenze (non da Forum), grande professionista/ Riposa in pace bravissimo giudice /Una brava persona/ Come si fa a non ricordarlo/ Entrate nelle nostre case ogni giorno e diventate parte della famiglia. Mi unisco alla famiglia reale per le più sincere condoglianze.