video suggerito

Due concorrenti di Affari Tuoi vanno a trovare Amadeus sul Nove: sono Rocco e Andrea Il gesto dei due concorrenti di Affari Tuoi è stato salutato con grandissimo affetto non solo dallo stesso Amadeus, ma anche dal pubblico a casa: a Chissà chi è arrivano Andrea da Cesena e Rocco da Possidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiama crossover. Quando elementi di un format si uniscono ad un altro e può succedere, spesso, nei fumetti ma anche nel mondo della serialità. Amadeus lo ha realizzato anche in tv. È successo tutto nella puntata di Chissà chi è di martedì 23 ottobre. Due concorrenti che hanno partecipato ad Affari Tuoi, Rocco da Possidente e Andrea da Cesena, sono andati a trovarlo a Chissà chi è, presenti tra il pubblico. Le loro storie molto diverse: ad Andrea andò bene, a Rocco meno.

Il gesto dei due concorrenti di Affari Tuoi

Il gesto dei due concorrenti di Affari Tuoi è stato salutato con grandissimo affetto non solo dallo stesso Amadeus, e ci mancherebbe, ma soprattutto dal pubblico a casa. Sui social network, infatti, in tanti hanno segnalato proprio la presenza di Andrea e Rocco. "I concorrenti di Affari Tuoi lo vengono a trovare! Amadeus è il re del mondo", scrive una fan su X. Chissà che questo gesto non sia servito a risollevare gli ascolti di Chissà chi è, visto che lo stesso Amadeus ha dichiarato di essere in procinto di fare una valutazione: "C'è da capire se è il caso di continuare a quell'ora".

La storia di Rocco e di Andrea

Ricorderete certamente il simpaticissimo Andrea da San Carlo di Cesena insieme alla moglie Simona, una coppia estroversa che alimentò una bellissima serata d'inizio primavera, lo scorso marzo. Lui è il classico vitellone romagnolo: "Mi viene da ridere perché al provino io ho detto che ci siamo sposati nel 2009, ma in realtà era il 2017. Lei m'ha fatto: Ma chi hai sposato scusa nel 2009?". Andrea e Simona hanno portato a casa 75 mila euro. Diversa invece, molto diversa, la storia di Rocco. Molto sfortunata, ma comunque conclusa con soldi sicuri: 25 mila euro. Un'offerta che hanno accettato mentre nel pacco avevano molto di più, circa centomila euro. Amadeus concluse in quel caso che Rocco e Anna, sua moglie, erano "almeno fortunati in amore".