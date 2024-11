video suggerito

Alessandra ad Affari Tuoi è convinta di avere i 75mila euro, ma il Dottore ha la meglio: il finale delude Ad affari Tuoi gioca la Sardegna con la concorrente Alessandra da Tula, in provincia di Sassari, veterana da ben 37 puntate. Gianfranco, suo marito, la accompagna, fa l’allevatore di pecore. Convinta di avere i 75mila euro, sfida il Dottore, che però alla fine ha la meglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Ad affari Tuoi gioca la Sardegna con la concorrente Alessandra da Tula, in provincia di Sassari, veterana da ben 37 puntate. Gianfranco, suo marito, la accompagna, fa l'allevatore di pecore. La partita promette bene sin dall'inizio, con una prevalenza netta di pacchi rossi sui blu. Il Veneto apre e ci sono i 300mila euro, il sogno della vincita più alta svanisce alle 21.12.

Nel momento in cui Alessandra perde il pacco più pesante, scatta l'offerta con un solo tiro a disposizione: 24mila euro, a fronte di una forbice di rossi da 10mila a 75mila euro. Secondo giro, quattro tiri o la proposta di cambio, che viene accettata. Dal numero 18, la concorrente sarda sceglie il numero 8. Il numero 18, appena lasciato, conteneva la somma di 200 euro, ottima la scelta di cambiare e scommettere su una sorte migliore.

Arrivano tre tiri che tengono in piedi la partita, due pacchi blu e due rossi. Calabria il 19, Erica apre e la cifra è quella di 10mila euro. A questo punto vanno difesi i 75mila euro, la cifra più alta rimasta. Alessandra sceglie il 3, giorno in cui è nato suo figlio, che l'ha fortemente voluta ad Affari Tuoi e vanno via 10 euro, lasciando un solo blu, il gioco continua ad essere a suo favore.

Umbria, numero 5, contiene i 15mila euro dei rossi, finiti i quattro tiri difendendo bene i 75mila euro. Si arriva alla parte più stretta dell'imbuto, ultimo tiro, un'offerta: 15mila euro, che vengono rifiutati per andare avanti. Partono anche i 20mila, Alessandra resta con 500euro e 75mila euro, che sente di avere nel pacco che aveva cambiato.

Il Dottore, che dice di amare i sardi, telefona a Stefano De Martino e offre 25mila euro. "Venire qui è stata una gita scolastica entusiasmante, un'esperienza bellissima, oggi mi hanno fatto tanto piangere di gioia. Ho già vinto, vado avanti, credo in questo pacco. L'8 è il mio numero ed è quello di mia mamma Maria, che è mancata cinque anni fa ma oggi è qui con me. Credo che ci abbia messo lei una sorpresa dentro questo pacco", ha dichiarato. Lupo e Thanat sono dalla sua e credono come lei che i 75mila siano lì dentro.

Purtroppo il pacco numero 8 contiene solo 500 euro in gettoni d'oro, il Dottore ha fatto il suo gioco e ha avuto la meglio. Abbracci in studio e sorrisi di circostanza, Affari Tuoi non regala emozioni stasera, solo la consapevolezza che la prudenza non è mai troppa, soprattutto quando l'offerta più alta arriva a scandire l'apertura dell'ultimo pacco.