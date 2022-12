Drusilla Foer: “Dopo Sanremo parlavano tutti di me, mi facevo afa da sola” L’artista si racconta a Mara Venier durante Domenica In, alla vigilia del ritorno in Tv del suo Almanacco del giorno dopo, in onda dal 12 dicembre su Rai2.

A cura di Andrea Parrella

Il 2022 è stato anche l'anno di Drusilla Foer. Specialmente nella parte iniziale dell'anno, a cavallo con il Festival di Sanremo 2022 e subito dopo, Drusilla è stata al centro del dibattito proprio per il suo passaggio sul palco dell'Ariston che ha lasciato il segno, contribuendo a sorprendere e disorientare il pubblico.

Il boom dopo Sanremo

Lo sa bene lei, che ha parlato di quei mesi a Domenica In ospite di Mara Venier. L'artista ha ripercorso la sua carriera, coronata dalla conduzione al fianco di Amadeus che l'ha resa celebre anche al grande pubblico: "Dopo Sanremo parlavano tutti di me e mi facevo afa da sola, mi ero stufata di me stessa […] Il successo dopo Sanremo è una cosa piacevole. Avevo pensato se va male smetto di mettermi tutte queste ciglia finte. Ma la quantità di successo non è una discriminante, conta molto la qualità, la serietà. Quindi io faccio lo spettacolo in teatro che ci siano 25 persone o duemila. Essendo molto riconoscente del privilegio di stare sul palco lo faccio seriamente anche se ci sono 10 persone".

Drusilla Foer si racconta anche fuori dal palco, spiegando a Mara Venier: "Sono dura con me stessa, mi chiamano Drusilla Furer. Qualche volta mi mancano le cene con gli amici e il poter bere un po' di più per riposare il giorno dopo. Però sono fortunata". E aggiunge: "La normalità è avere tempo per sé e quindi per gli altri. Nasce da un'urgenza interiore propria l'avere voglia di stare con gli altri".

Drusilla torna con L'Almanacco del giorno dopo

A partire dal 12 dicembre, intanto, tornerà su Rai2 con l'appuntamento quotidiano “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50, prima del Tg2. Un progetto andato in onda già la scorsa estate e che si rinnova con delle novità. Si tratta della rilettura del format di grande successo che ha segnato la storia della TV italiana, l’Almanacco di Drusilla inaugura la nuova stagione in una chiave leggermente rivisitata rispetto alla scorsa edizione: nel cast arrivano Almanacchine, Almanacchini, Almanaccone e Almanacconi, ma si ritroveranno anche i personaggi già conosciuti come l’irriverente cameraman “Romolo”.Sarà protagonista in studio anche il pubblico, nel quale avrà un ruolo trascinante la fan di Drusilla ‘Lilla’ (che ha interpretato il personaggio della cuoca nelle puntate estive). In ogni puntata un personaggio famoso sarà scelto come “l’Appassionato del Giorno Dopo”, in base alle peculiarità delle passioni che le caratterizzano.