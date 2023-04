“Desideravo vincere ma vabbè”, la reazione a caldo di Oriana Marzoli dopo la vittoria di Nikita Un video girato dietro le quinte della finale del Grande Fratello mostra quali sono state le prime parole di Oriana Marzoli dopo la proclamazione di Nikita Pelizon vincitrice.

A cura di Stefania Rocco

Il Grande Fratello pubblica un video girato dietro le quinte della finalissima di lunedì 3 aprile. Per la prima volta, i concorrenti arrivati a disputarsi la finale manifestano le proprie reazioni a caldo. La più delusa, comprensibilmente, è sembrata essere Oriana Marzoli, arrivata a un passo dalla vittoria guadagnata da Nikita Pelizon. “Desideravo vincere ma vabbè. Un beso, cariño”, ha dichiarato la concorrente venezuelana accanto all’amico Luca Onestini, ritrovato fuori dalla Casa.

La reazione di Nikita Pelizon: “Un sogno”

Anche Nikita Pelizon ha commentato la vittoria appena guadagnata rivolgendosi direttamente alle telecamere del programma. “Ragazzi, un’emozione epica. Contenta del fatto che il sogno si sia manifestato nella realtà quindi daje tutta”, ha dichiarato la vincitrice del reality, entusiasta per avere guadagnato grazie ai voti ricevuti la vittoria sui compagni di gioco con i quali, per mesi, si è scontrata.

Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis e Milena Miconi dopo la finale

A turno, anche i restanti quattro finalisti, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis, Milena Miconi e Edoardo Tavassi, hanno commentato le emozioni della finale. “Sono uscita. Mannaggia, questo scontro con Alberto. Non me lo doveva fare”, ha detto Milena senza nascondere un sorriso. “Sono emozionatissima. Non vedo l’ora di entrare dentro e di riabbracciare la mia famiglia e sentire il calore del pubblico”, sono state invece le prime parole pronunciate da Micol Incorvaia diretta verso lo studio. “Ragazzi, grazie anche se sono uscito. Sono arrivato in finale, che ci frega? Siamo liberi. Spero di avervi strappato una risata. Vi voglio bene”, ha detto invece Edoardo. Ha concluso Alberto: "Io sono pazzo di voi. Vi restituirò giorno dopo giorno il sostegno che mi avete dato in questi mesi". Non è apparsa Giaele De Donà che fuori dalla Casa ha ritrovato il marito Bradford Beck dopo mesi di lontananza (qui il video).