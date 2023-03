Oriana Marzoli: “Io voglio vincere il Grande Fratello Vip e voglio anche Daniele fuori” Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste di quest’ultima puntata del Grande Fratello Vip: “Cosa preferisco, vincere o avere Daniele? Io voglio tutte e due le cose.

Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste di quest'ultima puntata del Grande Fratello Vip: "Cosa preferisco, vincere o avere Daniele? Io voglio tutte e due le cose. Non è che se vinco, non ho Daniele fuori. Voglio vincere e in più voglio avere Daniele fuori". Luca Onestini si difende: "Lei è la mia migliore amica, non la metterei mai in difficoltà ed è la persona con cui io sto bene dal primo giorno". Alfonso Signorini pungola: "Le buone intenzioni cozzano con il Grande Fratello Vip perché a vincere sarà uno solo". Luca Onestini: "Io non giocherò a Obbligo e Verità, è diventato un ginepraio".

Il messaggio di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli non si è voluta mettere in cattiva luce ma ha voluto mettere in chiaro tutte le cose: "L'unica cosa che gli dicevo è che avevo parlato con lui quel pomeriggio e gli avevo spiegato com'era la situazione io non mi aspettavo quella domanda. Io voglio vincere e dopo, quando vado fuori, voglio avere Daniele. Perché non lo posso dire?".

Il messaggio di Luca Onestini

Una domanda analoga a Luca Onestini: "La vittoria o l'amicizia per sempre di Oriana?". La risposta di Luca Onestini: "Mi interessa la vittoria però per me l'amicizia vera è una vittoria importante". E fa riferimento a Raffaello Tonon: "L'altra volta io non ho vinto ma ho portato a casa un amico che è diventato un pezzo della mia famiglia, è la mia famiglia".

Il commento di Sonia Bruganelli e Orietta Berti

Il commento di Sonia Bruganelli: "Oriana sta in finale da tre settimane e se tanto fosse stata amica di Luca non avrebbe sottolineato questo passaggio. Lo fa passare in cattiva luce. È strategica, penso, Oriana. O forse non ci ha pensato perché lei pensa a se e poi basta". Orietta Berti invece dice: "Conviene che pensa alla vittoria perché su Daniele la vedo molto dura, ti conviene vincere, intanto".