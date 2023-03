Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro: “Ha detto che non ci vedremo fuori, non ho nemmeno il suo numero” Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli continua a essere convinta del disinteresse di Daniele Dal Moro nei suoi confronti. Edoardo Tavassi ha provato a darle dei consigli.

Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli appare sempre più convinta che il rapporto con Daniele Dal Moro sia ormai definitivamente compromesso. La concorrente ritiene che il gieffino non sia più interessato a lei. Si è confidata con Edoardo Tavassi che ha voluto consigliarle come approcciarsi a Daniele per evitare di rovinare tutto.

Oriana Marzoli è convinta che Daniele Dal Moro non sia interessato a lei

In queste ore, Daniele Dal Moro ha fatto sapere a Oriana Marzoli: "Se sto più male di così, mi fanno lasciare il gioco". E ha concluso: "Non voglio spiegarti, anche perché non posso farlo. Perché fuori quello che faccio della mia vita è una scelta mia, qui dentro la responsabilità ricade su altri". Intanto, Oriana ha confidato a Edoardo Tavassi: "Si vede che adesso non è più interessato. Si vede, io ho già capito". Il concorrente ha provato a darle qualche consiglio per non buttare alle ortiche, il rapporto con Dal Moro.

Il consiglio di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi, innanzitutto, le ha assicurato: "Non è vero che non è interessato, già te l'ho spiegata questa cosa. A lui piaci. Ascoltami, a lui piaci". Poi le ha consigliato di non compromettere il loro rapporto adesso, precludendosi la possibilità di vedere come sarà fuori: "Devi semplicemente vedere fuori da qua com'è". Oriana Marzoli non è apparsa convinta: "Me l'ha detto lui che non ci vedremo neanche fuori". Così, Edoardo le ha consigliato di chiamarlo una volta fuori dalla casa, ma Oriana lo ha gelato: "Non ho nemmeno il suo numero". Tavassi non si è arreso: "Ho capito, ma quando esci in puntata gli dai il numero di telefono. Però io questo esperimento lo farei, non chiuderei così. Giusto per capire se fuori cambia la cosa, poi se non cambia…". Per sapere se Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro riusciranno a ritrovarsi fuori dal reality non resta che attendere le prossime settimane.