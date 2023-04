Nikita Pelizon contro Oriana Marzoli: “L’ho rifiutata durante la premiazione del GF? Ho il video” Nikita Pelizon replica alle accuse di Oriana Marzoli fatte durante l’intervista a Casa Chi. “Al GF ripresa h24 negava l’evidenza, figuriamoci fuori. Ora abbiamo i video”, le parole della vincitrice dell’edizione contro la sua ex inquilina.

A cura di Gaia Martino

Ieri pomeriggio Oriana Marzoli è stata la protagonista della puntata di Casa Chi, condivisa sul profilo Instagram della rivista. L'ex Vippona che ha condiviso la finalissima con Nikita Pelizon ha commentato i primi momenti vissuti una volta fuori la Casa di Cinecittà, poi sulla serata in diretta del 3 aprile condivisa con la sua "rivale": "Le ho fatto i complimenti in diretta ma in quel momento mi sono sentita rifiutata, appena le ho detto "Auguri" non mi ha neanche guardata, mi sono passati tutti sopra senza considerarmi". Queste parole hanno fatto storcere il naso alla diretta interessata che tra le stories ha voluto replicare: "Abbiamo i video".

La replica di Nikita Pelizon a Oriana Marzoli

"Al GF ripresa h24 negava l'evidenza, figuriamoci fuori", così Nikita Pelizon con due Instagram stories ha voluto commentare le dichiarazioni fatte da Oriana Marzoli riguardo la finale. La vincitrice dell'edizione ha condiviso il video della premiazione con l'intenzione di dimostrare il contrario di quanto detto dalla sua ex inquilina. "Abbiamo i video" ha scritto a corredo del momento nel quale Alfonso Signorini annuncia la vincitrice che viene subito presa d'assalto da Antonella Fiordelisi.

Le parole di Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon

L'astio tra le due non è sfumato dopo la fine del Grande Fratello VIP. Oriana Marzoli ospite di Casa Chi ieri ha parlato della sua ex inquilina con la quale spesso ha discusso sostenendo che non sia stata corretta al momento della premiazione. Questo l'intervento completo: