Delia Duran bacia Barù per ferire Jessica: “Così impara” Nella casa del GF Vip Delia Duran e Barù avrebbero confessato che il bacio tra loro c’è stato: le parole dei due inquilini non lasciano più spazio ai dubbi.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una settimana fa nel pieno di una festa nella Casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono accorti che Delia Duran e Barù ballavano e flirtavano in un angolo della stanza. Mentre la telecamera riprendeva solo i loro corpi vicini, la reazione di Soleil Sorge a quanto assistito aveva parlato chiaro. Il bacio tra i due VIP, da entrambi smentito nei giorni scorsi, era diventato un vero e proprio mistero ma nelle ultime ore ogni dubbio è stato spazzato via dai diretti interessati. Sia la modella venezuelana che il suo inquilino avrebbero chiaramente detto la verità sul presunto bacio.

L'ammissione di Barù

Barù ieri sera in camera con Davide e Soleil avrebbe confermato l'avvicinamento con Delia Duran: "Ma quella mi ha ficcato la lingua in bocca" sono state le sue parole, dette ridendo. Il suo coinquilino ha replicato ironizzando: "Io poi sono sempre in mezzo, questo è il finale". Altre confessioni e parole in codice riguardo l'accaduto sono state riprese poi in cucina, quando Soleil Sorge ha consigliato all'inquilino di ‘dissociarsi‘: "Basta che dici ‘mi dissocio', tu dissociati".

Le parole di Delia Duran

Altre conferme sul bacio tanto chiacchierato negli ultimi giorni arrivano da una confessione di Delia Duran a Nathaly Caldonazzo. Le due Vip sul letto hanno bisbigliato qualcosa ma per i telespettatori che hanno commentato l'accaduto su Twitter è chiara l'ammissione: "L'ho fatto così impara, continua a sparlare" sarebbero le parole della venezuelana. Delia avrebbe dunque baciato Barù per fare un dispetto a Jessica, la sua inquilina che da tempo mostra interesse per Gherardo Barù Gaetani.

Su Twitter i telespettatori e amanti del reality stanno commentando quanto accaduto. In molti stanno criticando la modella venezuelana che negli ultimi giorni si è avvicinata particolarmente ad Antonio Medugno, una delle new entry.