“Delia e Barù si sono baciati”: il gossip fa il giro della casa al GFVip, ma lui nega Da una settimana nella casa del GFVip non si fa altro che parlare del presunto bacio tra Barù e Delia. Mentre i diretti interessati continuano a negare, l’episodio scatena la gelosia di Jessica Selassié.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si infittisce il mistero del bacio tra Delia Duran e Barù nella casa del GFVip. Nell'ultima settimana, mentre il pubblico italiano era concentrato sul Festival di Sanremo, la modella sudamericana ha attirato a sé i riflettori, lasciandosi andare ad un presunto e chiacchieratissimo bacio con Barù. C'è chi dice di aver visto il bacio con i propri occhi, mentre i diretti interessanti smentiscono, ma nel frattempo Jessica non sembra averla presa particolarmente bene.

La gelosia di Jessica Selassié

Quel che è certo è che nel corso della puntata di stasera si parlerà del presunto bacio tra Delia Duran e Barù e che Signorini cercherà di vederci chiaro. Tutto ha avuto inizio durante il party che qualche sera fa si è tenuto nella love boat. Tra musica e balli, Delia e Barù si sono avvicinati. A dar vita al gossip è Gianluca Costantino, che subito riferisce a Soleil: "Si sono baciati". Da Soleil a Sophie e così via: in men che non si dica il pettegolezzo fa il giro della casa e arriva alle orecchie di Jessica, che non nasconde qualche gelosia. Dopo aver consultato l'intera casa, Jessica decide di mettere alle strette i diretti interessati.

Barù nega di aver baciato Delia

Chi meglio di Nathalie Caldonazzo poteva essere spinta ad indagare nella faccenda? La concorrente ha chiesto senza mezzi termini a Barù se ci sia stato il bacio con Delia, ma lui ha continuato a negare e a giurare che tra loro non è successo nulla. "Con Dolores? Non ci siamo dati nessun bacino. Non ho baciato nessuno!". La stessa Delia in un primo momento aveva ammesso a Soleil di aver dato un bacio per scherzo a Barù, salvo poi fare marcia indietro e negare tutto. Qualunque sia la verità, che si scoprirà in puntata grazie ai video delle telecamere, Delia ha ricevuto un consiglio da parte di Manila e Miriana: smettere di flirtare con Barù se non vuole che girino tali voci sul suo conto.