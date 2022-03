Delia Duran all’improvviso bacia Jessica Selassiè al GF Vip: “Se non ci pensa Barù, ci penso io” Soleil Sorge non è nemmeno uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, che la moglie di Alex Belli ha baciato Jessica Selassiè, esclamando di fronte la telecamera: “Non c’è Barù, c’è Delia Duran!”.

A cura di Redazione Spettacolo

Soleil Sorge non è nemmeno uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, che la moglie di Alex Belli ha baciato Jessica Selassiè, esclamando di fronte la telecamera: "Non c'è Barù, c'è Delia Duran!". Sulle note di Tequila e Guaranà di Elodie si sono trascinate davanti allo specchio con Sophie Codegoni, poi isolate al centro del soggiorno e all'improvviso avvinghiate in un abbraccio. L'ennesimo show impacchettato e servito agli spettatori di canale 55, che in quel momento stavano seguendo la diretta h24.

Jessica e Barù, la pessima copia di Cristina e Pietro del GF1

“Intanto ringrazia che tu sei arrivato qua grazie a me, perché di te non si sa niente, la gente non si può appassionare alla tua storia che non conosce” aveva detto Jessica a Barù qualche giorno fa e in effetti il nipote di Costantino Della Gherardesca, che voleva farsi conoscere per altro rispetto al gossip nella Casa, ci è finito dentro con tutte le scarpe. Capanne organizzate in vena nostalgica, pensando alla prima edizione del Grande Fratello con Cristina Plevani e Pietro Taricone, che non rievocano nemmeno lontanamente la spontaneità dei concorrenti che resero iconico il primo esperimento televisivo degno di chiamarsi antropologico.

Soleil Sorge eliminata come una concorrente qualunque

Dal suo canto, Delia Duran è rimasta sola. Uscito il marito Alex Belli, beduino di ritorno da Sharm el Sheik, sempre più convinto che questa del Grande Fratello Vip sia la sua edizione e, come tale, contenitore televisivo in cui può dare il meglio (e il peggio) di sé. Soleil Sorge eliminata al televoto flash contro Davide Silvestri ha davvero spiazzato tutti.

Colei che è stata davvero la dominatrice di questa edizione 2021/2022 è stata cacciata dai suoi coinquilini con una spinta verso la porta rossa data a notte fonda, quando ormai erano rimasti davanti alla tv solo i veri fan del reality. Il suo ingresso all'inizio della prossima puntata sarà sicuramente un evento nell'evento, ché Soleil era data per vincitrice sin dall'inizio e alla fine invece si è ritrovata con un pugno di chimica artistica in una mano e un bacio da soap con Delia nell'altra, cosa che il pubblico probabilmente ha mal digerito e le ha fatto scontare nella sfida contro l'amico Dave.