Deborah Lettieri: “Mio padre ha rinunciato alla sua vita per me. Mio marito il mio fan numero 1”

Deborah Lettieri è l'insegnante di ballo di Amici 24: è entrata a far parte della scuola di Maria de Filippi al posto di Raimondo Todaro e ospite di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, domenica 3 novembre, ha commentato la sua nuova avventura: "Vivo emozioni forti, è un nuovo mondo. Sono passata dal palco allo schermo". Dal ricordo della mamma, morta quando lei aveva solo pochi mesi di vita, all'amore per il padre e per il marito Alberto, padre di sua figlia: il racconto della ballerina e maestra del talent show di Canale5.

La storia di Deborah Lettieri

Deborah Lettieri a Verissimo ha raccontato di aver iniziato a danzare all'età di 11 anni. Non aveva mai sognato il tutù: "Iniziai per seguire mia sorella. Fu amore a prima vista, capii da subito che la danza era un modo per esprimermi". L'insegnante di Amici ha perso la mamma quando era molto piccola: "La danza è diventata un modo di comunicare per me, non parlavo tanto per la perdita di mamma. Con la danza ho imparato ad esprimermi. Papà ci ha fatto da papà, da mamma, ha riempito tutto il vuoto che si era creato. Aveva solo 27 anni, era molto giovane. Ha rinunciato la sua vita per noi". A farle da mamma anche la sua insegnante di danza che l'ha cresciuta e le ha permesso di diventare una ballerina di successo: "Lei mi ha accompagnato nel mio primo giorno ad Amici".

L'amore per il compagno Alberto e la figlia Ambra

Deborah Lettieri ha una figlia, Ambra, nata dal matrimonio con Alberto. "Diventare mamma è stato una scoperta. Diventa tutto spontaneo, Ambra mi ha aiutato ad andare avanti, a risolvere alcune cose che non avevo risolto legate alla perdita di mamma" ha raccontato a Silvia Toffanin. Poi sull'amore che prova per il marito ha aggiunto: "Mio marito Alberto me l'ha presentato la mia insegnante di danza. Lui faceva le fotografie sul palco, shooting dopo shooting ci siamo accorti che ci amavamo. C'è stato un colpo di fulmine iniziale, è stato inevitabile. Lui mi supporta tanto, è il mio fan numero 1".