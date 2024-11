video suggerito

Amici 24, la maestra Celentano lascia Daniele senza maglia: “Mi impegno ma le cose non riesco ad apprenderle” Dopo la puntata di Amici di domenica, alcuni allievi incontrano i rispettivi professori. Daniele viene interrogato dalla maestra Celentano, ma non rispondendo alle domande, non riceve la maglia. Intanto Francesca, eliminata da Emanuel Lo, incontra Deborah Lettieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la puntata in onda domenica pomeriggio di Amici, non sono mancate evoluzioni nel percorso di alcuni allievi della scuola di Cinecittà. La maestra Celentano è costretta a trattenere la maglia di Daniele, dal momento che il ragazzo non ha superato, ancora una volta, le sue interrogazioni. Il ragazzo cerca di motivare il perché di queste insufficienze, ma purtroppo non riuscirà nel suo intento.

Il confronto tra Celentano e Daniele

La maestra Celentano, da sempre, vuole che i suoi allievi facciano anche lezione di storia della danza, dal momento che la disciplina ha subito vari cambiamenti nel corso del tempo e tanti sono stati coloro che, con il loro talento e le loro idee innovative, hanno modificato anche il modo di stare sul palcoscenico. Sia Daniele che Chiara, quindi, vengono chiamati a sostenere una piccola interrogazione che, però, il 17enne non supera. La maestra, infatti, gli aveva chiesto chi fosse il padre della danza jazz, ricevendo in risposta Fred Astaire. Ovviamente non si trattava della risposta giusta. Dopo poco, quindi, i due hanno un colloquio da soli, dove la maestra gli comunica che non può dargli la maglia. Daniele, quindi, prova a spiegare:

Sono d'accordo. Ci ho messo tanto impegno, tanta volontà e tanto tempo nel cercare di studiare e apprendere qualcosa. Io qualcosa ho appreso, ma altro non mi entra nella testa.

Celentano, quindi, cerca di far capire al suo allievo che le difficoltà incontrate nello studio non hanno nulla a che fare con problemi di memoria, ma si tratta di ben altro:

Io la maglia non te la posso ridare, e mi dispiace, perché non avere la maglia vuol dire non esibirsi in puntata ed è importante, ma è altrettanto importante quello, che tu riesca, adesso magari mettiti lì, due ore fisse al giorno, è una cosa che devi fare, ma è una cosa che si può fare. Come tu memorizzi, anche se sono cose diverse, le coreografie e le memorizzi con una velocità estrema, vuol dire che non hai problemi di memoria, ma hai problemi di metodo.

Francesca incontra la maestra Deborah Lettieri

Nel frattempo, dopo la puntata di domenica, Francesca che è stata eliminata da Emanuel Lo, incontra la sua nuova insegnante, Deborah Lettieri, alla quale prova a far capire qualcosa in più del suo carattere:

Come persona sono un sacco empatica, tanto, riesco a percepire chi mi sta accanto e quello che prova lo sento quasi mio, sono anche tanto comprensiva, mi metto sempre dall'altro lato, forse anche a mio discapito non sempre è una cosa positiva. Sono molto forte, positiva e propositiva, è difficile che mi lascio abbattere.

"Mi raccomando, essere forte non vuol dire che non devi lasciarti andare alle emozioni, soprattutto se lavori con me, perché quello che mi piace tanto di te è proprio il tuo universo emotivo ed emozionale" le dice l'insegnante che, infatti, anche in puntata aveva sottolineato quanto la sensibilità della ballerina l'avesse positivamente colpita.