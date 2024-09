video suggerito

Chi è Deborah Lettieri, la nuova professoressa di ballo che ha preso il posto di Raimondo Todaro ad Amici Deborah Lettieri è la nuova professoressa di ballo di Amici 2024, che ha preso il posto di Raimondo Todaro nella scuola. Nata a Parma, è una ballerina e coreografa, la seconda italiana a entrare a far parte del corpo di ballo del noto locale Crazy Horse di Parigi, dove è conosciuta con lo pseudonimo di Grazia di Parma.

A cura di Elisabetta Murina

Deborah Lettieri è la nuova professoressa di ballo di Amici 2024, che ha preso il posto di Raimondo Todaro nella scuola. Nata a Parma, è una ballerina e coreografa, conosciuta con lo pseudonimo di Gloria di Parma. Dopo Rosa Fumetto, è stata la seconda italiana a entrare a far parte del corpo di ballo del noto locale parigino Crazy Horse. Per quanto riguarda la tv, in passata è stata giudice del programma Dance Dance Dance, in onda su Fox Live.

Chi è Deborah Lettieri: ballerina, coreografa e insegnante di danza

Nata a Parma nel 1983, Deborah Lettieri si avvicina al mondo della danza fin da piccola, seguendo le orme della sorella. Negli anni si è specializzata presso la scuola Jazz Dance Studio e ha portato avanti gli studi in scienze motorie presso l'Università degli studi di Parma. Successivamente si trasferisce a New York per un breve periodo per inseguire la sua passione e, tornata in Italia, entra a far parte del corpo di ballo del Teatro Regio di Parma.

La carriera come ballerina al Crazy Horse

Nel 20120, poi, la svolta della sua carriera: viene selezionata come ballerina del Crazy Horse di Parigi , dove viene conosciuta con il nome di Gloria di Parma, scelto in onore della sua città. È la seconda italiana, dopo Rosa Fumetto, a entrare ufficialmente nel corpo di ballo del noto locale parigino. Negli anni si esibisce al fianco di Dita von Teese, Noemie Lenoir, Viktoria Modesta. Nel 2018 entra a far parte della giuria del programma Dance Dance Dance, in onda su Fox Life. Nel 2019 ha curato le coreografie dello spettacolo Fame, le musical presso il Casino de Paris e Folies Bergère a Parigi.