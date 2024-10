video suggerito

Amici 24, Deborah Lettieri contro Alessandra Celentano: "Si comporta da guru della danza" Deborah Lettieri si è lamentata del comportamento di Alessandra Celentano e nel corso del daytime di mercoledì 23 ottobre ha lanciato una frecciatina contro di lei.

I ballerini di Amici 2024, nelle ultime settimane, sono stati messi alla prova da Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Nel corso del daytime di mercoledì 23 ottobre 2024, la coreografa ha convocato le allieve per testarle con una nuova sfida e ha colto l'occasione per mandare una velata frecciatina alla maestra. Dopo il compito proposto da Lettieri, le ragazze hanno avuto un piccolo scontro relativo ai punteggi assegnati dall'insegnante.

Le parole di Deborah Lettieri contro Alessandra Celentano: "Lei fa le cose secondo le sue regole, io secondo le mie"

A Deborah Lettieri non è andato giù che Alessandra Celentano abbia affidato ad allieve non sue un compito, stilando successivamente una classifica. "Ho saputo che avete fatto un lavoro con la maestra Celentano" ha esordito Lettieri. Subito dopo, le parole piccate contro la collega: "Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri e di stilare una classifica come se fosse il gran guru della danza. Lei fa le cose secondo le sue regole io secondo le mie".

Lo scontro tra Alessia e Rebecca dopo il compito di Deborah Lettieri

Ritornate in sala relax le ragazze si sono lasciate andare ad un piccolo sfogo. Rebecca sosteneva che il giorno precedente le allieve della Celentano fossero arrivate per prime, mentre nella puntata odierna fosse successo il contrario. Per Alessia, invece, questa spiegazione non è abbastanza. L'allieva, infatti, è convinta che le valutazioni non siano state corrette. Anche Chiara si è mostrata delusa dal risultato della prova di sensualità e dal punteggio che le ha assegnato Deborah Lettieri. La maestra le ha consigliato di concentrarsi meno sulla coreografia e di più su ciò che prova e che sente dento di sé. La più sensuale è stata Rebecca, che si è guadagnata i complimenti dell'insegnante.