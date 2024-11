Deborah Lettieri, prof di Amici: “I ragazzi di oggi lavorano tanto, ma crollano davanti alla prima difficoltà”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Deborah Lettieri è la nuova professoressa di ballo di Amici. In un'intervista ha raccontato come ha ricevuto la proposta di far parte del cast del talent di Maria De Filippi. Nel 2014, Lettieri ha ballato con Beyoncé nel videoclip di Partition. Quando le è stato chiesto se quanto a professionalità, Maria De Filippi sia la Beyoncé italiana, Lettieri ha replicato: "Sono entrambe instancabili. A volte osservo Maria giostrarsi tra diversi ruoli senza mai perdere il filo. Lavorare con lei sprona tutti a dare il massimo, da noi insegnanti fino agli studenti".

Come ha ottenuto il ruolo di professoressa ad Amici

Deborah Lettieri ha rilasciato un'intervista a Paolo Di Lorenzo per Tv, Sorrisi e Canzoni. La professoressa di ballo ha spiegato come è giunta la chiamata a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi. Lavorava a Parigi al Crazy Horse, ma meditava di tornare in Italia:

Avevo voglia di tornare a vivere in Italia, ero diventata mamma di Ambra. Mi venne proposto un ruolo all'interno del management del "Crazy Horse", che però rifiutai. A quel punto arrivò la chiamata di Maria.

Come stanno cambiando i giovani negli ultimi anni

Sono ormai vent'anni che Deborah Lettieri insegna ballo, così ha tracciato un quadro di come – a suo dire – sarebbero cambiati i suoi studenti: "I ragazzi di oggi sono molto più esposti per via dei social e Internet. A volte vorrei che fossero più radicati nella realtà, perché questo mondo virtuale offre grandi opportunità ma rischia di portare via una componente fondamentale del loro percorso di crescita". E ha continuato:

Un tempo era necessario impegnarsi di più per arrivare a cose che invece oggi sono a portata di clic. Questi ragazzi lavorano tanto, ma di fronte alla prima difficoltà spesso crollano. Se li priviamo degli ostacoli con cui misurarsi, non impareranno mai a superarli e ad avere fiducia nelle proprie capacità.

Una cosa è certa, ad Amici gli allievi imparano un'importante lezione: "Solo perché sono entrati nella scuola non significa che possano adagiarsi sugli allori. Nessuno di loro può essere certo di arrivare fino alla fine. Il percorso è lungo e ogni giorno è necessario dimostrare di meritarsi quella maglia".