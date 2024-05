video suggerito

Davide torna a La ruota della fortuna dopo aver fatto ricorso, Gerry Scotti spiega cosa è successo Davide di Fidenza è tornato in gioco a La ruota della fortuna dopo aver fatto ricorso al programma. Ha fatto presente che chi lo aveva sorpassato, Sabrina, aveva in realtà sbagliato a dare la risposta decisiva. Gerry Scotti ha spiegato l’accaduto nella puntata di ieri, 23 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata de La Ruota della Fortuna ieri, giovedì 23 maggio, Davide di Fidenza è tornato in studio. Il giovane informatico appassionato di cani, stando a quanto raccontato da Gerry Scotti prima di dare inizio al gioco, ha fatto ricorso al programma per segnalare che, chi aveva preso il suo posto nelle puntate scorse, aveva sbagliato a dare una risposta.

Le parole di Gerry Scotti in puntata

Il concorrente de La ruota della fortuna Davide di Fidenza è tornato in gioco ieri, giovedì 23 maggio, dopo aver fatto ricorso al programma. L'ex campione (che ha nuovamente conquistato il titolo) Davide, di Fidenza, nella puntata del 16 maggio era stato sorpassato dalla concorrente Sabrina. Una volta fuori dal gioco, avrebbe però riflettuto sulla sua sconfitta prima di accorgersi che qualcosa era andato storto. "Ha fatto un gentile ricorso al programma dicendo che la persona che lo anticipava aveva sbagliato una risposta che noi, nella confusione, abbiamo dato per buona" ha spiegato nell'appuntamento di ieri il conduttore. Gerry Scotti ha così concluso: "Il nostro senso è farvi felici e farvi giocare, Davide è ritornato".

Cosa aveva sbagliato Sabrina a La ruota della fortuna

Nella puntata del 16 maggio si è verificato l'errore poi sottolineato da Davide. Sabrina aveva vinto il titolo di campionessa dopo aver indovinato la frase "Promozioni e offerte al discount". Prima di ripetere la frase indovinata, però, aveva dichiarato "Promozione e offerte al discount", sbagliando, seppur per poco, la prima parola. Un piccolo errore che Davide ha voluto sottolineare alla produzione dopo aver perso.

Sabrina a La ruota della fortuna

Le parole di Simone Perri che ha ceduto il titolo di campione a Davide

Davide di Fidenza dopo essere tornato nel programma di Gerry Scotti, ha conquistato anche il titolo di campione. Nel corso della puntata ha giocato contro Simone e Debora, riuscendo a superarli. L'ormai ex campione in carica, Simone Perri, in puntata non è riuscito a nascondere il suo dispiacere. Poi su X ha così commentato la sua uscita di scena: "È stata un'esperienza breve ma molto intensa. Ringrazio chiunque abbia fatto il tifo per me".