Daniele furioso con Edoardo Donnamaria: "Non sai cosa mi hanno detto, mettiti la lingua in cu*o"

A cura di Gaia Martino

Ore di tensione nella casa del Grande Fratello VIP: Daniele Dal Moro nel pomeriggio ha litigato con Edoardo Donnamaria. Dopo il caso van, l'ex tronista di Uomini e Donne ha sbottato contro il suo inquilino accusandolo di non essere coerente: "Per me non sei più un amico, meglio se ti metti la lingua in cu*o".

L'ira di Daniele Dal Moro contro Edoardo Donnamaria

Daniele Dal Moro avrebbe sbottato contro Edoardo Donnamaria dopo che quest'ultimo lo ha preso in giro accusandolo di essere "un rosicone". Complice anche il caso van, l'ex tronista non ha resistito ed ha sbottato contro il suo inquilino accusandolo di non avere mai pronunciato una parola positiva nei suoi confronti: "Vogliamo ricordare di quando ho detto a tutti che non sei un bugiardo? Quante volte hai speso una parola per me? Stai zitto. Sei un leone solo a parole, ti sembra tutto dovuto. Tu in puntata non dici una parola. Non potevo sentirmi offeso per il fatto che hai riso su una battuta che mi prendeva in giro? Questa è la differenza tra me e te". Donnamaria ha provato a controbattere sostenendo di non aver mai detto nulla, ma Dal Moro ha continuato, alzando i toni:

Ragionare con te, darti una mano, è controproducente. Vai a quel paese. Anche se abbiamo chiuso il rapporto, io non ho mai parlato male di te. Ci tengo, se posso evitare evito. Ma tu non sei un amico, ci ho cercato. Che tu ci creda o no, prima di tenevo, ci credevo. Mi sento più vero di te che parli male degli altri. Io fossi in te mi starei zitto.

Donnamaria ha spiegato che il suo inquilino si è agitato per una semplice battuta. "Vuoi che ti dico cosa mi hanno detto in confessionale quando eravate qua? Meglio se ti metti la lingua in cu*o", la conclusione di Daniele.

Stasera sarà svelato cosa è accaduto nel van a telecamere spente

La tensione in casa è alle stelle: il GF VIP questa sera svelerà cosa è accaduto realmente nel van a telecamere spente. Se una parte delle confessioni fatte dai VIP è già emersa, dell'altro andrà in onda nella diretta in programma per stasera. Il reality sul suo profilo Instagram ha annunciato lo spoiler: "C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Grande Fratello porterà alla luce nuove verità". Intanto Micol Incorvaia si è mostrata particolarmente preoccupata per la questione: "Se esce altro, me ne vado", le sue parole al fidanzato.