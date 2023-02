Anticipazioni Grande Fratello Vip, stasera sarà svelato quanto accaduto nel van a telecamere spente Il Grande Fratello Vip ha deciso di fare chiarezza a proposito di quanto accaduto nel van a telecamere spente tra Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Nella puntata di lunedì 27 gennaio il pubblico scoprirà la verità.

A cura di Stefania Rocco

Il pubblico del Grande Fratello Vip sta per scoprire quanto accaduto a telecamere spente nel van la scorsa settimana. L'episodio che è valso la nomination d'ufficio a Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia sarà approfondito nel corso della puntata in onda lunedì 27 gennaio. A svelarlo è il Grande Fratello in un post pubblicato sui social.

L'anticipazione fornita dal GF Vip

"C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Grande Fratello porterà alla luce nuove verità", si legge sulla pagina Twitter del Grande Fratello. É chiaro, quindi, che la produzione del reality ha deciso di tornare sull'argomento per far luce su quanto ancora non detto. Che cosa è accaduto a telecamere spente? E per quale motivo i Vip temono così tanto che la verità venga a galla? Una parte del contenuto di quella conversazione è già stato svelato. Lo stesso Tavassi ha riferito a Daniele Dal Moro di avere fatto una battuta di pessimo gusto sulla sua sessualità. Si riferiscono a questo i concorrenti coinvolti?

Micol Incorvaia: "Se esce altro, me ne vado"

Ad apparire maggiormente preoccupata rispetto alla possibilità che il GF torni sull'argomento è stata Micol Incorvaia. A qualche ora dalla puntata segnata dal provvedimento disciplinare, ancora una volta chiusa nel van, la concorrente del GF Vip aveva confessato a Edoardo che avrebbe lasciato il gioco laddove fossero emerse certe circostanze. Di che cosa ha paura Micol? Perché teme che quanto detto nel van quando pensavano di non essere ascoltati sia tanto grave da spingerla addirittura ad abbandonare il gioco? Sempre che la nomination prevista per questa sera non regali un colpo di scena e obblighi uno dei concorrenti oggetto del provvedimento ad abbandonare il gioco.