Daniele Dal Moro urla in faccia a Patrizia Rossetti dopo la diretta del GF: “Sai solo parlare sopra” Accesa discussione tra Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Il modello non ha gradito la nomination della compagna e ha iniziato a urlarle in faccia. Lei ha risposto: “Mi hai rotto le pa**e, vaffan***o”. É intervenuto anche Alberto De Pisis: “Vergognoso urlare in faccia a una donna di 60 anni”.

A cura di Elisabetta Murina

Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi sono stati nominati nella puntata del 5 dicembre del Grande Fratello Vip. Il modello, dopo al diretta, ha avuto una accesa discussione con Patrizia Rossetti quando ha scoperto che è stata anche lei a nominarlo. I toni si sono alzati ed è intervenuto anche Alberto De Pisis, a cui non sono affatto piaciuti i modi di Daniele.

La lite tra Daniele Dal Moro e Patrizia

Quando ha scoperto di essere stato nominato da Patrizia Rossetti, nel corso della puntata del 5 dicembre del GF Vip, Daniele Dal Moro ha perso la pazienza. In piena notte il concorrente ha discusso animatamente con la coinquilina, urlandole in faccia e usando toni piuttosto accesi. "Mi hai rotto le pa**e", ha detto la conduttrice rivolgendosi a Daniele. Lui ha risposto urlando: "Ora parlo sopra come fai tu, tu sai solo parlare sopra. Con te le conversazioni sono solo a chi si parla sopra. Sei così con tutti, non solo con me". A quel punto Patrizia ha provato a spiegarsi ma, non riuscendoci, ha chiuso la discussione con un "Vaffan**lo Daniele".

Alberto De Pisis difende Patrizia e prova ad abbassare i toni

In cucina con loro anche Alberto De Pisis, che ha provato ad intervenire per far calmare Daniele e ristabilire l'ordine. Ma a nulla è servito il suo tentativo:, tanto che il modello gli ha risposto: "Tu sei l'ultimo che deve parlare Alberto, dici un sacco di ca**ate". All'influencer non è piaciuto il tono che Daniele ha usato nei confronti di Patrizia: "Io parlo perché sono un concorrente, non mi piace che urli in faccia a una signora di 60 anni. Chiedile scusa perché è vergognoso, potrebbe essere tua madre". Il modello però non ha accennato a fare un passo verso la coinquilina, nemmeno esortato da Alberto, sostenendo di non aver fatto nulla di male e quindi di non voler tornare sui suoi passi.