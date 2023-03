Daniele Dal Moro torna su Instagram dopo la squalifica al Gf Vip: “Dopo vi racconto due cosette” Daniele Dal Moro torna su Instagram subito dopo al squalifica al Grande Fratello Vip. “Dopo vi racconto due cosette. Intanto grazie a tutti”, scrive l’ex gieffino.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Dal Moro è tornato attivo sui Instagram immediatamente dopo la squalifica subito al Grande Fratello Vip. Il concorrente, eliminato in corsa senza nemmeno attendere la puntata del lunedì, non ha scelto la strada del silenzio dietro la quale, in genere, si trincerano i concorrenti costretti ad abbandonare il gioco in seguito a un provvedimento della produzione. Dal Moro ha scelto di tornare in pubblico a caldo e, stando a quanto ha scritto in una story, sarebbe già pronto a dare la sua versione.

Daniele Dal Moro sul piede di guerra: “Vi racconto due cosette”

Daniele sarebbe stato allontanato dal gioco per gli atteggiamenti avuti verso Oriana Marzoli, la donna alla quale si è maggiormente avvicinato durante i lunghi mesi trascorsi nella Casa. Il rapporto fuori dagli schemi vissuto dai due ha infine presentato il suo prezzo da pagare. Ma Daniele sembrerebbe non essere soddisfatto del modo in cui sono andate le cose e, via Instagram, ha promesso di raccontare la sua versione. “Dopo ve racconto du cosette”, ha scritto in romanesco, per poi aggiungere, “Intanto grazie a tutti”. Nella foto postata sui social, Daniele indossa ancora la tuta che aveva messo questa mattina nella Casa. L'espressione è affilata e tradisce una certa amarezza.

Oriana Marzoli chiede disperata di parlare con Daniele

Intanto, nella Casa, la squalifica improvvisa di Daniele ha già prodotto i primi effetti sui concorrenti rimasti in gioco. In un video che sta circolando su Instagram si sente Oriana piangere disperata e chiedere di parlare con Dal Moro. Con ogni probabilità, almeno per ora, questa possibilità non le sarà concessa. Il concorrente veneto ha già abbandonato la Casa. A meno di colpi di scena o di decisioni in senso contrario prese da Daniele, un incontro sarà possibile solo nel corso della prossima puntata del GF Vip, in onda lunedì 20 marzo.