Daniele Dal Moro riabbraccia Nikita e fa pace con mamma Pelizon, le foto dopo la finale del GF Vip Dopo la finale del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ritrova l’amica Nikita Pelizon, riabbracciata dopo settimane di distanza. Poco prima aveva incontrato la famiglia della vincitrice del GF Vip con la quale ha fatto una foto nonostante il recente scontro.

Daniele Dal Moro, concorrente squalificato dal Grande Fratello Vip, non ha potuto partecipare alla finale del 3 aprile (come gli altri concorrenti squalificati) ma è riuscito a farsi notare in più di un’occasione. Oltre ad essersi fatto trovare all’esterno della Casa di Cinecittà per riabbracciare Oriana Marzoli, seconda classificata con la quale potrebbe stare per iniziare una storia d’amore, ha voluto ritrovare anche Nikita Pelizon, la vincitrice del reality alla quale è rimasto legato da una profonda amicizia.

L’abbraccio con Nikita Pelizon

Nikita e Daniele si sono rivisti immediatamente dopo la finale del Grande Fratello Vip. La vincitrice del GF Vip ha abbracciato l’amico mentre era ancora in vestaglia e con lo stesso chignon sfoggiato durante l’ultima puntata del reality show. Il video del loro abbraccio ha fatto il giro dei social network, a dimostrazione del fatto che, al di là dei possibili contrasti, il legame tra i due è rimasto inalterato.

Daniele Dal Moro con la famiglia di Nikita Pelizon

Un segnale di distensione importante è arrivato prima che andasse in onda la puntata che ha concluso questa edizione del GF Vip. Daniele è stato fotografato insieme alla famiglia di Nikita riunita al completo: i suoi genitori, la sorella Jessica e i nipotini della vincitrice. Con la madre dell’amica, Dal Moro aveva recentemente avuto un contrasto. La donna, nel corso di una room sui social, aveva speso parole superficiali nei suoi confronti, parlando di doppie personalità e disturbi psicologici. Dichiarazioni alle quali Daniele aveva replicato con un certo fastidio, dissimulato da una buona dose di ironia, a mezzo social. Ma la foto dimostra che ogni vecchia ruggine è sepolta: l’ex concorrente del GF Vip ha abbracciato la famiglia di Nikita per intero. La pace con mamma Pelizon è stata siglata.